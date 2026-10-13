La ANFP confirma la suspensión de la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins

Desde la ANFP confirmaron la suspensión del duelo entre Coquimbo Unido y O'Higgins de Rancagua.

Hace unos instantes, desde la ANFP se tomó una importante decisión debido a la emergencia provocada por el frente de mal tiempo que ha afectado a la Región Metropolitana y, puntualmente, a la comuna de Las Condes, que en los últimos días sufrió un brutal aluvión.

La decisión que tomó la ANFP fue suspender nuevamente la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins, debido a que las autoridades no autorizaron la realización del encuentro en Santiago, producto de la emergencia que afecta a la zona.

Así lo informó en las últimas horas la ANFP mediante un comunicado oficial, en el que confirmó que el duelo entre ‘Piratas’ y ‘Celestes’, que estaba programado para este viernes 16 de octubre a las 20:30 horas en el Claro Arena, deberá ser reprogramado.

“La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa la suspensión de la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins, programada para este viernes 16 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Claro Arena”, comunicó el organismo.

Se vuelve a suspender la final de la Copa de la Liga | Foto: Photosport

“Esta decisión se adopta tras la comunicación oficial de la Delegación Presidencial Metropolitana, que no autorizó la realización del encuentro en dicho recinto debido a los efectos del frente de mal tiempo y el aluvión ocurrido en la comuna de Las Condes”.

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“Asimismo, la autoridad tampoco autorizó la propuesta alternativa presentada por la ANFP para disputar el partido en el Estadio Santa Laura, en atención a observaciones de seguridad levantadas al recinto por la propia Delegación”, agregaron.

De esta manera, Coquimbo Unido y O’Higgins deberán seguir esperando para disputar la final de la Copa de la Liga, cuya definición ya había sido postergada anteriormente por las condiciones climáticas.

Ahora, desde la ANFP deberán trabajar en una nueva programación y definir tanto la fecha como el estadio en el que se jugará el encuentro, información que esperan poder otorgar a la brevedad.