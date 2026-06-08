¡Para no creer! Los partidos de la Liga de Primera que se toparán con el Mundial 2026

Los duelos del fútbol chileno que se toparán con los compromisos del Mundial.

Este fin de semana que se avecina se disputará lo que será el último compromiso dentro de la Liga de Primera en su primer semestre, en el que los equipos antes de entrar en el receso de este torneo, buscarán sumar una victoria para quedar bien poscionados en la tabla de posiciones.

Para lo que serán estos duelos, existirá un importante problema para los amantes del fútbol, ya que gran parte de los compomisos de la fecha 15 del fútbol chileno se toparán con los duelos del Mundial 2026.

Esta situación es inaudita y sin duda que genera una polémica por lo que es esta sorpresiva programación de una fecha oficial del fútbol chileno que intercede con la competencia más importante a nivel de países.

A continuación, desde Bolavip Chile te damos a conocer los duelos de la fecha 15 del fútbol chileno que se toparán con algunos de los encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿Cuál verás tú?

Los duelos del torneo que topan con el Mundial l Foto: Photosport

El calendario de partidos que se topa el fin de semana

Fecha Partido Liga de Primera Partido Mundial 2026 Viernes 12 de junio 20:00 | Audax Italiano vs Deportes La Serena 21:00 | Estados Unidos vs Paraguay Sábado 13 de junio 15:00 | Everton vs Palestino 15:00 | Qatar vs Suiza Sábado 13 de junio 17:30 | Colo Colo vs Cobresal 18:00 | Brasil vs Marruecos Sábado 13 de junio 20:00 | Ñublense vs Huachipato 21:00 | Haití vs Escocia Domingo 14 de junio 12:30 | Deportes Concepción vs Deportes Limache 13:00 | Alemania vs Curazao Domingo 14 de junio 15:00 | Unión La Calera vs Universidad de Chile 16:00 | Países Bajos vs Japón Domingo 14 de junio 17:30 | Universidad Católica vs Universidad de Concepción 19:00 | Costa de Marfil vs Ecuador