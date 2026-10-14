El delegado presidencial Germán Codina aseguró que están dispuestos a autorizar el Estadio Santa Laura, pero con un aforo de 10 mil espectadores.

La final de laCopa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins sigue rodeada de incertidumbre. Si bien la ANFP confirmó la suspensión del partido, programado inicialmente para este viernes, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, aseguró que todavía existe disposición para autorizar el encuentro.

La definición fue suspendida luego de que la Delegación Presidencial no autorizara su realización en el Claro Arena ni en el Estadio Santa Laura, en medio de las complicaciones provocadas por las inundaciones y los efectos del sistema frontal en Santiago.

“Nosotros estamos esperando que la ANFP nos haga una propuesta de modificación de recinto para jugarse el partido. Dadas las condiciones y el golpe que sufrimos con esta colita del sistema frontal, lo más razonable pareciera ser la suspensión del partido en el sector del Claro Arena”, explicó Codina en Radio ADN.

“Nosotros no hemos prohibido que se realice el partido el día viernes. Lo que pasa con el Claro Arena es que la alcaldesa de Las Condes nos dice que tiene las tres calles para subir al estadio cortadas”, señaló.

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Santa Laura aparece como alternativa para la final

Otro de los recintos que se puso sobre la mesa fue el Estadio Santa Laura. Sin embargo, el principal inconveniente está relacionado con el aforo permitido por la municipalidad, que actualmente alcanza un máximo de 10 mil espectadores.

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“Nosotros no descartamos Santa Laura, lo que sucede es que hay un problema con el aforo. Ahí hay un inconveniente con varias disposiciones que tiene la municipalidad y que es importante considerar para los partidos que se juegan. Nosotros, como delegación, no hemos descartado Santa Laura; lo que sucede es que el anhelo de la ANFP por tener un alto aforo les impide jugar allí”, sostuvo Codina.

En esa línea, el delegado reiteró que la capacidad autorizada no sería un impedimento si la ANFP y los clubes aceptan las condiciones establecidas: “En Santa Laura, el aforo máximo que la municipalidad tiene para permitir es de 10.000 personas. Entonces, si la ANFP y los clubes estiman que ese aforo es correcto para el partido del día viernes, nosotros, garantizando las medidas necesarias, no tendríamos mayor inconveniente”, cerró.