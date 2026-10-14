La fecha tentativa para la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins

Según indicó Jorge "Coke" Hevia, la definición se llevará a cabo en el Estadio Santa Laura y no en el Claro Arena.

La final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins espera por su realización. Luego de la suspensión confirmada por la ANFP, se instaló la incertidumbre sobre cuándo se disputará el encuentro.

Por eso, Jorge “Coke” Hevia adelantó: ya hay una posible fecha para su reprogramación. A través de los micrófonos de Radio Pauta, el periodista entregó su información.

En esta, señala que el duelo entre aurinegros y celestes no se jugará en el Claro Arena de Las Condes. Luego del aluvión en San Carlos de Apoquindo, todo indica que el compromiso se trasladará de sede.

“A mí me cuentan, 14 de noviembre en el Estadio Santa Laura. Potencial lugar y hora para la final de la Copa de la Liga“, reveló el comunicador.

Sobre la misma línea, especuló sobre el caso y agregó: “¿El Santa Laura cuánto hace? ¿18.000 (espectadores)? Le van a permitir 15.000 y todos felices, sabiendo que se puede llenar más“.

Coquimbo Unido y O’Higgins esperan por la final de la Copa de la Liga. (Imagen: Photosport)

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La final de la Copa de la Liga está en suspenso

Cabe consignar que esta definición entre Coquimbo Unido y O’Higgins ha sido aplazada en dos ocasiones. La fecha original era el sábado de 18 julio y tras ello fue postergada para el viernes 16 de octubre.

En el primer episodio, se descartó la utilización del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso por un sistema frontal en la zona central de Chile. Y en la segunda, la naturaleza volvió a azotar a parte del territorio nacional.