O’Higgins vs. Ñublense: la única forma de ver la semifinal de la Copa de la Liga EN VIVO

Rancagüinos y chillanejos se jugarán la clasificación a la gran definición. La ventaja la tiene el equipo de Juan José Ribera.

La Copa de la Liga está cada vez más cerca de tener a su primer campeón. El incipiente certamen local entró en tierra firme: O’Higgins y Ñublense lucharán golpe a golpe su paso a la final en semis de vuelta.

Luego del 2-1 de la escuadra chillaneja en el compromiso de ida, todo se definirá en el Estadio El Teniente. El elenco rancagüino quiere lograr la hazaña y revertir el marcador en casa.

Sin embargo, el equipo de Juan José Ribera es el favorito. Y la razón es evidente: se impuso en el primer partido y podrá manejar el encuentro bajo dicha lógica. ¿Lo conseguirá fuera de su zona de confort?

Cabe consignar que el club que logre obtener boletos rumbo a la última fase, ya tiene rival: será Coquimbo Unido tras dejar en el camino a Unión La Calera vía lanzamientos penales.

El conjunto aurinegro será uno de los presentes en la final, que está pactada para el sábado 18 de julio en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

O’Higgins recibirá a Ñublense por la Copa de la Liga. (Imagen: Photosport)

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¿Cuándo juegan O’Higgins y Ñublense por Copa de la Liga?

Tal duelo está programado para este domingo 12 de julio. Se jugará desde las 20:00 horas de Chile en el Estadio El Teniente.

¿Cómo ver O’Higgins vs. Ñublense?

La única manera de sintonizar el partido será a través de STREAMING mediante HBO Max. Cabe consignar que aquellos usuarios que tengan contratado TNT Sports, podrán vincularse a la transmisión en la plataforma mencionada.