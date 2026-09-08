Luego de una semana de haber arribado al Crystal Palace, este martes el chileno Darío Osorio disputó su primer compromiso desde la partida.

Este martes el Crystal Palace goleó por 3-0 al Middlesbrough de la segunda división, por la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa, donde fue titular el atacante chileno Darío Osorio, por primera vez desde su arribo a ‘Las Aguilas’.

Hace exactamente una semana el formado en Universidad de Chile arribó al equipo del sur de Londres proveniente del FC Midtjylland de Dinamarca, a préstamo con una millonaria opción de compra obligatoria.

Si bien el pasado sábado Osorio ya había hecho su debut con la camiseta de los vidrieros en el triunfo por 3-2 ante Fulham en la Premier League, ahora lo hizo como inicialista en el extremo derecho.

El oriundo de Hijuelas jugó hasta los 59 minutos, cuando fue sustituido por el japonés Daichi Kamada, quien más tarde (72′) anotó el último gol en la victoria del Palace, clasificando a la siguiente ronda de la denominada comercialmente como Carabao Cup.

De todos modos el seleccionado nacional tuvo un buen desempeño, partiendo tímido el primer tiempo, pero con el paso de los minutos se fue afirmando. Incluso, participó en la generación de la jugada para la segunda conquista de su equipo.

Darío Osorio jugó su primer partido como titular con el Crystal Palace. (Foto: Andrew Redington/Getty Images)

Publicidad

Se viene un duelo de chilenos

Ahora el cuadro londinense debe concentrarse en su próximo duelo por la Premier League, que nuevamente será en calidad de local, esta vez ante el Ipswich Town de Marcelino Núñez, a disputarse el sábado 12 de septiembre a las 11:00 horas de Chile.

En síntesis