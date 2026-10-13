La definición del certamen tendrá que ser reprogramada. No tiene sede para ser disputada debido a diversos factores.

La primera edición de la Copa de la Liga tiene un complejo problema para su final: el encuentro entre Coquimbo Unido y O’Higgins quedó en la incertidumbre por decisión de las autoridades.

Pese a que el duelo ya se reprogramó para el viernes 16 de octubre en el Claro Arena (estaba originalmente pactado para el sábado 18 de julio), la información de Radio ADN señala que habrá una nueva modificación.

A falta de ratificación por parte de las entidades correspondientes, todo indica que habrá que encontrar otro día en el calendario para este compromiso. Hay diversos puntos que explican la inminente suspensión.

“La autoridad desestimó autorizar cualquier recinto en Santiago para mantener la fecha de este viernes 16 en la disputa de la final de la Copa de la Liga“, reveló la fuente mencionada.

“La Delegación Presidencial Metropolitana sostuvo que el aluvión, más la previa a la conmemoración del estallido social y los conciertos de BTS, hacen imposible que el partido pueda disputarse en la capital esta semana“, agregó.

Coquimbo Unido y O’Higgins no tienen certeza sobre la final de la Copa de la Liga. (Imagen: Photosport)

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Se cae el plan B para la final de la Copa de la Liga

A su vez, el medio consignó que la ANFP intentó trasladar la definición fuera del Claro Arena por las inundaciones en San Carlos de Apoquindo, pero ello no llegó a buen puerto.

“La Delegación Presidencial Metropolitana desestimó el plan B de la ANFP, el Estadio Santa Laura (…) Así las cosas, la final de la Copa de la Liga sufre una segunda postergación”, cerró.