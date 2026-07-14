Sistema frontal impacta en el fútbol chileno: ANFP toma radical decisión de último momento

Los pronósticos meteorológicos son amenazantes a lo largo país y por ello no habrán competencias oficiales durante este fin de semana.

La ANFP cedió ante la fuerza de la naturaleza. En vísperas del sistema frontal que promete fuertes lluvias, vientos, nevadas y marejadas a lo largo de Chile, el ente regidor del fútbol nacional tomó una potente decisión.

¿Qué pasó? El organismo confirmó que no habrá disputa de certámenes locales mientras el fenómeno esté en curso. La Emergencia Preventiva decretada en 10 regiones del país obligó a tomar tal postura.

Luego de que se notificara la suspensión de la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins, se ratificó que no habrá actividad, considerando categorías masculinas y femeninas.

“Se ha resuelto suspender las fechas programadas para este fin de semana en los siguientes campeonatos: Liga de Ascenso Caixun (Fecha N°16), Liga Femenina (Fecha N°18), Ascenso Femenino (Fecha N°19) y todos los partidos de la Liga de Segunda Panini y del Fútbol Formativo“, lanzó el comunicado.

“Esta determinación fue adoptada por la ANFP en acuerdo con TNT Sports, considerando las informaciones oficiales emanadas por el Gobierno en las últimas 24 horas“, agregó.

El fútbol chileno quedó paralizado por el sistema frontal. (Imagen: Photosport)

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La reprogramación del fútbol chileno

Finalmente, la ANFP detalló que se comunicará prontamente de la recalendarización de los partidos afectados. El sistema frontal azotará territorio chileno desde el 13 al 21 de julio.

“En este contexto, la reprogramación de estas fechas se trabajará en coordinación con la Mesa Nacional de Programación y Seguridad y todas las autoridades involucradas“, cerró la misiva.