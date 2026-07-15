O’Higgins de Rancagua golpea el mercado en Chile: ex compañero de Lionel Messi será su nuevo refuerzo

O'Higgins de Rancagua remece con todo el mercado con este fichajazo para el segundo semestre.

El mercado de pases en el fútbol chileno se mantiene activo pensando en lo que será la segunda parte de la temporada 2026, en donde los equipos buscan reforzarse de la mejor forma para la recta final del año.

Uno de los equipos que busca reforzarse para esta temporada es O’Higgins de Rancagua, el equipo de Lucas Bovaglio se prepara para lo que será la competencia nacional e internacional, en la que aún sigue en carrera y tendrá un duro desafío ante Boca Juniors.

Ante este importante objetivo, el conjunto ‘Celeste’ estaría muy cerca de concretar un tremendo fichajazo dentro del fútbol chileno, en la que un ex compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami llegaría a Rancagua.

O’Higgins remece el mercado

Se trata del defensor argentino, Tomás Avilés, quien proviene del Inter de Miami de Estados Unidos, llegará al conjunto ‘Celeste’ por lo que resta de esta presente temporada.

Avilés será refuerzo de O’Higgins | Foto: Getty Images

Así lo confirmó el periodista Javier Limardo en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que el argentino-chileno será el primer refuerzo de O’Higgins de Rancagua en este mercado.

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“Tomás Avilés. Defensor central chileno/argentino que puede jugar como volante de contención. 22 años, 1.86 de estatura. Es el primer refuerzo de OHiggins para el segundo semestre. Viene de la MLS”, informó.

Con este fichaje, sin duda que O’Higgins de Rancagua daría uno de los grandes batacazos en este mercado de pases, en la que espera conformar un competitivo plantel para el segundo semestre.

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Tomás Avilés. Defensor central chileno/argentino que puede jugar como volante de contención. 22 años, 1.86 de estatura.

Es el primer refuerzo de #OHiggins para el segundo semestre.

Viene de la MLS.



Datito que acercó @TSOHiggins, confirmado en el reporteo. https://t.co/DH6LyQWoqN pic.twitter.com/CKB3110v8x — Javier Limardo (@JavierLimardo) July 15, 2026