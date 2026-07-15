¿Por qué no juega Bukayo Saka en el duelo entre Inglaterra y Argentina en el Mundial 2026?

La razón por la que el delantero inglés Bukayo Saka no es titular en el Inglaterra vs Argentina.

La Selección de Inglaterra tiene hoy importante compromiso por las semifinales del Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Thomas Tuchel se enfrentará a Argentina en Atlanta.

Para este encuentro, el estratego de la selección europea ya dio a conocer su onceno hace unos instantes para esta jornada, en la que un importante jugador no dirá presente desde la partida

Se trata del delantero Bukayo Saka, el jugador del Arsenal no será considerado por Tuchel desde el primer minuto, en la que esperará por su oportunidad desde el banco de los suplentes.

¿La razón de su suplencia? El delantero de 24 años llegó a esta cita mundialista no al 100% desde lo físico, por lo que Tuchel sigue sin darle la titularidad y hoy nuevamente, partirá desde la banca.

Es por esto que Tuchel opta por conservarlo de este encuentro y tenerlo como una opción en el banco de suplentes, mientras que su lugar será ocupado por su compañero Morgan Rogers.

De esta forma, Saka esperará por su oportunidad en el banco, en la que esperará poder ver minutos y ayudar a su selección a avanzar a la final del Mundial 2026.

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