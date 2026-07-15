Por qué Argentina juega con la camiseta azul ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

La Selección Argentina saltará al campo de juego con su camiseta alternativa frente a Inglaterra.

Este miércoles 15 de julio, la Selección Argentina volverá a disputar un partido con tintes históricos frente a la Selección de Inglaterra. La Albiceleste se enfrentará al conjunto británico en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, con un boleto a la gran final del Mundial 2026 en juego.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, con Lionel Messi como gran figura, buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título frente a uno de sus rivales más tradicionales. Un duelo que, por la rivalidad entre ambas selecciones, siempre trasciende lo estrictamente futbolístico.

En la previa del compromiso, un detalle llamó rápidamente la atención de los hinchas. ¿Cuál es? Argentina no utilizará su tradicional camiseta celeste y blanca, sino que vestirá su uniforme alternativo azul oscuro. ¿El motivo? La decisión tiene una explicación reglamentaria, aunque también está cargada de historia.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

La razón del uso de la camiseta azul de Argentina ante Inglaterra

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó una solicitud formal ante la FIFA para disputar la semifinal con la camiseta alternativa, petición que fue aprobada por el organismo rector del fútbol mundial.

Aunque la decisión responde a una cuestión reglamentaria, la elección también posee una fuerte carga simbólica: la camiseta azul está ligada a dos de los triunfos más emblemáticos de la Selección Argentina frente a Inglaterra en Copas del Mundo.

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El primero ocurrió en México 1986, cuando la escuadra dirigida por Carlos Bilardo derrotó por 2-1 a los ingleses con una actuación inolvidable de Diego Maradona, autor de los históricos goles de “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

Diego Maradona y su gran partido ante Inglaterra | FOTO: Archivo

Doce años más tarde, en Francia 1998, Argentina volvió a eliminar a Inglaterra en los octavos de final. Tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, la Albiceleste se impuso en la definición por penales, nuevamente vistiendo de azul.

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Javier Zanetti celebrando un gol ante Inglaterra | FOTO: Archivo

Cabe recordar que este uniforme alternativo ya fue utilizado por el conjunto de Scaloni durante la fase de grupos de esta cita planetaria. En aquella oportunidad, Argentina derrotó a Jordania, por lo que volverá a lucir esa indumentaria en uno de los partidos más importantes del campeonato.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Inglaterra?

El duelo se jugará a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Atlanta, en Estados Unidos. El ganador de esta llave avanzará a la final del Mundial 2026 y enfrentará a España.