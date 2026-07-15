¿Quién es el árbitro de Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026?

El árbitro estadounidense Ismail Elfath quedó bajo la lupa tras ser designado para dirigir el esperado Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Este miércoles 15 de julio, la Selección Argentina y la Selección de Inglaterra volverán a protagonizar uno de los enfrentamientos más esperados del fútbol mundial.

Por las semifinales del Mundial 2026, ambas escuadras se medirán en un duelo que trasciende lo deportivo y que vuelve a poner frente a frente a dos países con una de las rivalidades más reconocidas dentro de la historia.

El recuerdo de sus cruces mundialistas sigue más vigente que nunca. El capítulo más recordado ocurrió en México 1986, cuando Argentina se impuso por 2-1 con una actuación inolvidable de Diego Maradona, quien marcó la histórica “Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo” ante los ingleses

Ahora, casi cuatro décadas después, la historia volverá a escribir un nuevo capítulo.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

¿Quién es Ismail Elfath?

Ismail Elfath será el encargado de dirigir la semifinal entre la Albiceleste y los Tres Leones.

Elfath, de 44 años, nació en Marruecos y se mudó a los 18 años a Estados Unidos. Se graduó en la Universidad de Texas de ingeniería mecánica en 2006 y cuenta con experiencia mundialista tras haber participado en Qatar 2022 y ya dirigió tres encuentros en la actual cita planetaria.

La terna principal estará compuesta por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como árbitros asistentes, mientras que el italiano Maurizio Mariani será el cuarto árbitro. Además, el chileno Juan Lara fue designado como asistente del VAR junto al italiano Marco Di Bello y la nicaragüense Tatiana Guzman

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La designación generó atención por tratarse de un partido con enorme carga histórica entre argentinos e ingleses.

¿A qué hora juegan Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026?

El partido de Inglaterra ante Argentina, válido por la segunda semifinal del Mundial, comienza a las 15:00 horas de Chile.