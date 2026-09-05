Este sábado se sigue disputando la fecha 22 de la Liga de Primera 2026 y Universidad Católica consiguió un gran triunfo en su visita a Everton de Viña del Mar.
Los Cruzados se impusieron por 1-0 con gol de Fernando Zampedri a los 35 minutos del primer tiempo en el Estadio Sausalito.
El Toro festejó su conquista número 23 esta temporada, encaminándose como heptagoleador e igualando su mejor registro en el fútbol chileno.
Fernando Zampedri llegó a su gol número 23 en 21 partidos por la Liga de Primera. (Foto: Andrés Piña/Photosport)
Con este resultado, la UC consiguió su tercer triunfo al hilo, que la hace tomar la delantera en la disputa por el Chile 2 para clasificar a Copa Libertadores, metiéndole presión a Universidad de Chile.
La Franja está en la segunda posición con 39 puntos, sacándole tres unidades de diferencia a los azules, que esta noche enfrentan a Coquimbo Unido desde las 20:00 horas.
Eso sí, los precordilleranos siguen lejos del líder indiscutido que es Colo Colo, pues los albos suman 52 puntos y mañana visitan a Huachipato en Concepción.
Por su parte, Everton continúa en la cuarta posición con 33 puntos y no se pudo acercar a la disputa del Chile 2.
Los partidos de Colo Colo que se perderá Vozinha por compromisos con la Selección de Cabo Verde
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Colo-Colo
|52
|21
|17
|1
|3
|47
|21
|26
|2
|Universidad Católica
|39
|22
|12
|3
|7
|47
|31
|16
|3
|Universidad de Chile
|36
|21
|10
|6
|5
|28
|17
|11
|4
|Everton
|33
|22
|9
|6
|7
|34
|24
|10
|5
|Palestino
|33
|21
|10
|3
|8
|32
|29
|3
|6
|Ñublense
|32
|21
|8
|8
|5
|26
|26
|0
|7
|Deportes Limache
|30
|21
|9
|3
|9
|40
|34
|6
|8
|Deportes Concepción
|30
|22
|9
|3
|10
|24
|25
|-1
|9
|Coquimbo Unido
|29
|20
|8
|5
|7
|27
|24
|3
|10
|Deportes La Serena
|27
|21
|6
|9
|6
|32
|34
|-2
|11
|Audax Italiano
|25
|22
|6
|7
|9
|25
|31
|-6
|12
|O’Higgins
|24
|21
|7
|3
|11
|26
|34
|-8
|13
|Huachipato
|24
|20
|7
|3
|10
|29
|39
|-10
|14
|U. de Concepción
|22
|21
|6
|4
|11
|16
|35
|-19
|15
|Cobresal
|21
|21
|6
|3
|12
|31
|39
|-8
|16
|Unión La Calera
|14
|21
|3
|5
|13
|17
|38
|-21