Los Cruzados se impusieron por 1-0 en su visita a Everton de Viña del Mar y se separan de Universidad de Chile en la clasificación.

Este sábado se sigue disputando la fecha 22 de la Liga de Primera 2026 y Universidad Católica consiguió un gran triunfo en su visita a Everton de Viña del Mar.

Los Cruzados se impusieron por 1-0 con gol de Fernando Zampedri a los 35 minutos del primer tiempo en el Estadio Sausalito.

El Toro festejó su conquista número 23 esta temporada, encaminándose como heptagoleador e igualando su mejor registro en el fútbol chileno.

Fernando Zampedri llegó a su gol número 23 en 21 partidos por la Liga de Primera. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Con este resultado, la UC consiguió su tercer triunfo al hilo, que la hace tomar la delantera en la disputa por el Chile 2 para clasificar a Copa Libertadores, metiéndole presión a Universidad de Chile.

La Franja está en la segunda posición con 39 puntos, sacándole tres unidades de diferencia a los azules, que esta noche enfrentan a Coquimbo Unido desde las 20:00 horas.

Publicidad

Eso sí, los precordilleranos siguen lejos del líder indiscutido que es Colo Colo, pues los albos suman 52 puntos y mañana visitan a Huachipato en Concepción.

Por su parte, Everton continúa en la cuarta posición con 33 puntos y no se pudo acercar a la disputa del Chile 2.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo-Colo 52 21 17 1 3 47 21 26 2 Universidad Católica 39 22 12 3 7 47 31 16 3 Universidad de Chile 36 21 10 6 5 28 17 11 4 Everton 33 22 9 6 7 34 24 10 5 Palestino 33 21 10 3 8 32 29 3 6 Ñublense 32 21 8 8 5 26 26 0 7 Deportes Limache 30 21 9 3 9 40 34 6 8 Deportes Concepción 30 22 9 3 10 24 25 -1 9 Coquimbo Unido 29 20 8 5 7 27 24 3 10 Deportes La Serena 27 21 6 9 6 32 34 -2 11 Audax Italiano 25 22 6 7 9 25 31 -6 12 O’Higgins 24 21 7 3 11 26 34 -8 13 Huachipato 24 20 7 3 10 29 39 -10 14 U. de Concepción 22 21 6 4 11 16 35 -19 15 Cobresal 21 21 6 3 12 31 39 -8 16 Unión La Calera 14 21 3 5 13 17 38 -21