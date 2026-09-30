Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Liga de Ascenso

San Luis de Quillota no se baja de la lucha por el ascenso en la Primera B: así queda la TABLA tras vencer a Unión San Felipe

Los dirigidos por Humberto Suazo consiguieron un triunfo agónico en su visita a Unión San Felipe por la fecha 25 de la Primera B.

San Luis de Quillota se impuso en su visita a Unión San Felipe. (Foto: @sanluisdequillota)
San Luis de Quillota se impuso en su visita a Unión San Felipe. (Foto: @sanluisdequillota)

Este miércoles se enfrentaron Unión San Felipe y San Luis de Quillota en partido pendiente por la fecha 25 de la Liga de Ascenso 2026, o más conocida como Primera B, donde los Canarios se impusieron por 1-0 en su visita al Valle del Aconcagua.

El equipo que dirige Humberto ‘Chupete’ Suazo no se baja por la lucha por el ascenso directo, empatando a Santiago Wanderers en la segunda posición con 44 puntos y quedando a solo una unidad del líder Cobreloa.

+ Seguinos en

Todo esto gracias al agónico gol de Luis Muñoz en los 89 minutos, rompiendo así la paridad en el Estadio Municipal de San Felipe.

Por su parte el Uní-Uní, que estaba asegurando un punto de oro en su afán por alejarse de la zona de descenso, sigue complicado en la parte baja.

Esto porque los albirrojos son los penúltimos en la tabla de posiciones con 22 puntos, los mismos que tiene Deportes Santa Cruz (14°), ambos a solo cuatro unidades del fondo donde está Rangers de Talca (18 pts).

Consignar que ahora los 16 equipos tienen 25 partidos jugados y por delante solo restan cinco fechas para el cierre de la fase regular.

Ver también

Tribunal de Disciplina de la ANFP toma esta determinación con Universidad de Chile

La tabla de posiciones de la Primera B:

PosClubMPWDLGFGAGDPts
1Cobreloa25129443271645
2Wanderers25128540261444
3San Luis25128539291044
4Magallanes2511774138340
5Antofagasta25108742261638
6Recoleta2510873633338
7San Marcos259973123836
8Unión Española2510693232036
9Copiapó259793739-234
10Puerto Montt25104112631-534
11Deportes Temuco258894035532
12Deportes Iquique2561093330328
13Curicó Unido2569102238-1624
14Santa Cruz25410112638-1222
15Unión San Felipe2557131642-2622
16Rangers2546152340-1718
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones