Los dirigidos por Humberto Suazo consiguieron un triunfo agónico en su visita a Unión San Felipe por la fecha 25 de la Primera B.

Este miércoles se enfrentaron Unión San Felipe y San Luis de Quillota en partido pendiente por la fecha 25 de la Liga de Ascenso 2026, o más conocida como Primera B, donde los Canarios se impusieron por 1-0 en su visita al Valle del Aconcagua.

El equipo que dirige Humberto ‘Chupete’ Suazo no se baja por la lucha por el ascenso directo, empatando a Santiago Wanderers en la segunda posición con 44 puntos y quedando a solo una unidad del líder Cobreloa.

Todo esto gracias al agónico gol de Luis Muñoz en los 89 minutos, rompiendo así la paridad en el Estadio Municipal de San Felipe.

Por su parte el Uní-Uní, que estaba asegurando un punto de oro en su afán por alejarse de la zona de descenso, sigue complicado en la parte baja.

Esto porque los albirrojos son los penúltimos en la tabla de posiciones con 22 puntos, los mismos que tiene Deportes Santa Cruz (14°), ambos a solo cuatro unidades del fondo donde está Rangers de Talca (18 pts).

Consignar que ahora los 16 equipos tienen 25 partidos jugados y por delante solo restan cinco fechas para el cierre de la fase regular.

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La tabla de posiciones de la Primera B: