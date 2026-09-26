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Liga de Ascenso

¡La Primera B al rojo vivo! Cobreloa vence a Santiago Wanderers sobre el final y le arrebata el liderato en la tabla de posiciones

Los loínos se impusieron por 1-0 a los Caturros en Calama por la fecha 26 de la Liga de Ascenso 2026.

Cobreloa vence a Santiago Wanderers en Calama. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)
© PEDRO TAPIA/PHOTOSPORTCobreloa vence a Santiago Wanderers en Calama. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)

Este sábado se disputaron los dos partidos pendientes de la fecha 26 en la Liga de Ascenso 2026, o más conocida como Primera B, donde todas las miradas estaban en el duelo entre Cobreloa y Santiago Wanderers.

Se trataba del choque entre los punteros, al que los Caturros llegaban con dos puntos de ventaja en la cima y los Mineros como su escolta.

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Pero los loínos no desaprovecharon la oportunidad para recuperar el liderato en casa, pues esta tarde en el Estadio Zorros del Desierto de Calama se impusieron por 1-0 con el gol agónico de Yastín Navarro a los 88 minutos, con un derechazo rasante desde el límite del área.

Con este tanto, los naranjas quedan como líderes de la Primera B con 45 puntos, superando a los de Valparaíso que caen a la segunda posición con 44 unidades.

La lucha por el ascenso directo a Primera División sigue muy apretada y por delante quedan cinco fechas para el cierre de la temporada regular.

Triunfazo de Deportes Copiapó en San Felipe

En el otro partido pendiente que se jugó esta jornada, DeportesCopiapó goleó por 4-1 a Unión San Felipe en el Valle del Aconcagua, escalando a la novena ubicación con 34 unidades y quedando muy cerca de los puestos de liguilla.

Mientras que el Uní-Uní se complica en la zona baja, quedando a cuatro puntos del descenso, donde sigue inmerso Rangers de Talca con 18 contables.

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La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos.EquipoPTSJGEPGFGCDif.
1Cobreloa45251294432716
2Santiago Wanderers44251285402614
3San Luis de Quillota4124118538299
4Magallanes4025117741383
5Deportes Antofagasta38251087422616
6Deportes Recoleta3825108736333
7San Marcos de Arica362599731238
8Unión Española3625106932320
9Deportes Copiapó34259793739-2
10Deportes Puerto Montt3425104112631-5
11Deportes Temuco322588940355
12Deportes Iquique2825610933303
13Curicó Unido242569102238-16
14Deportes Santa Cruz2225410112638-12
15Unión San Felipe222457121641-25
16Rangers de Talca182546152340-17
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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