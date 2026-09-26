Los loínos se impusieron por 1-0 a los Caturros en Calama por la fecha 26 de la Liga de Ascenso 2026.

Este sábado se disputaron los dos partidos pendientes de la fecha 26 en la Liga de Ascenso 2026, o más conocida como Primera B, donde todas las miradas estaban en el duelo entre Cobreloa y Santiago Wanderers.

Se trataba del choque entre los punteros, al que los Caturros llegaban con dos puntos de ventaja en la cima y los Mineros como su escolta.

Pero los loínos no desaprovecharon la oportunidad para recuperar el liderato en casa, pues esta tarde en el Estadio Zorros del Desierto de Calama se impusieron por 1-0 con el gol agónico de Yastín Navarro a los 88 minutos, con un derechazo rasante desde el límite del área.

🦊🔝⚽ ¡UN GOL DE LÍDER!



Yastín Navarro no dudó desde la distancia con este gol, para poner a vibrar todo el Estadio Zorros del Desierto y dejar a Cobreloa como el nuevo puntero de la #LigaDeAscensoCaixun 2026, este #MatchdaySábado.



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Con este tanto, los naranjas quedan como líderes de la Primera B con 45 puntos, superando a los de Valparaíso que caen a la segunda posición con 44 unidades.

La lucha por el ascenso directo a Primera División sigue muy apretada y por delante quedan cinco fechas para el cierre de la temporada regular.

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Triunfazo de Deportes Copiapó en San Felipe

En el otro partido pendiente que se jugó esta jornada, DeportesCopiapó goleó por 4-1 a Unión San Felipe en el Valle del Aconcagua, escalando a la novena ubicación con 34 unidades y quedando muy cerca de los puestos de liguilla.

Mientras que el Uní-Uní se complica en la zona baja, quedando a cuatro puntos del descenso, donde sigue inmerso Rangers de Talca con 18 contables.

La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Cobreloa 45 25 12 9 4 43 27 16 2 Santiago Wanderers 44 25 12 8 5 40 26 14 3 San Luis de Quillota 41 24 11 8 5 38 29 9 4 Magallanes 40 25 11 7 7 41 38 3 5 Deportes Antofagasta 38 25 10 8 7 42 26 16 6 Deportes Recoleta 38 25 10 8 7 36 33 3 7 San Marcos de Arica 36 25 9 9 7 31 23 8 8 Unión Española 36 25 10 6 9 32 32 0 9 Deportes Copiapó 34 25 9 7 9 37 39 -2 10 Deportes Puerto Montt 34 25 10 4 11 26 31 -5 11 Deportes Temuco 32 25 8 8 9 40 35 5 12 Deportes Iquique 28 25 6 10 9 33 30 3 13 Curicó Unido 24 25 6 9 10 22 38 -16 14 Deportes Santa Cruz 22 25 4 10 11 26 38 -12 15 Unión San Felipe 22 24 5 7 12 16 41 -25 16 Rangers de Talca 18 25 4 6 15 23 40 -17