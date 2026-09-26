Este sábado se disputaron los dos partidos pendientes de la fecha 26 en la Liga de Ascenso 2026, o más conocida como Primera B, donde todas las miradas estaban en el duelo entre Cobreloa y Santiago Wanderers.
Se trataba del choque entre los punteros, al que los Caturros llegaban con dos puntos de ventaja en la cima y los Mineros como su escolta.
Pero los loínos no desaprovecharon la oportunidad para recuperar el liderato en casa, pues esta tarde en el Estadio Zorros del Desierto de Calama se impusieron por 1-0 con el gol agónico de Yastín Navarro a los 88 minutos, con un derechazo rasante desde el límite del área.
🦊🔝⚽ ¡UN GOL DE LÍDER!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 26, 2026
Yastín Navarro no dudó desde la distancia con este gol, para poner a vibrar todo el Estadio Zorros del Desierto y dejar a Cobreloa como el nuevo puntero de la #LigaDeAscensoCaixun 2026, este #MatchdaySábado.
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Con este tanto, los naranjas quedan como líderes de la Primera B con 45 puntos, superando a los de Valparaíso que caen a la segunda posición con 44 unidades.
La lucha por el ascenso directo a Primera División sigue muy apretada y por delante quedan cinco fechas para el cierre de la temporada regular.
Triunfazo de Deportes Copiapó en San Felipe
En el otro partido pendiente que se jugó esta jornada, DeportesCopiapó goleó por 4-1 a Unión San Felipe en el Valle del Aconcagua, escalando a la novena ubicación con 34 unidades y quedando muy cerca de los puestos de liguilla.
Mientras que el Uní-Uní se complica en la zona baja, quedando a cuatro puntos del descenso, donde sigue inmerso Rangers de Talca con 18 contables.
La tabla de posiciones de la Primera B:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Cobreloa
|45
|25
|12
|9
|4
|43
|27
|16
|2
|Santiago Wanderers
|44
|25
|12
|8
|5
|40
|26
|14
|3
|San Luis de Quillota
|41
|24
|11
|8
|5
|38
|29
|9
|4
|Magallanes
|40
|25
|11
|7
|7
|41
|38
|3
|5
|Deportes Antofagasta
|38
|25
|10
|8
|7
|42
|26
|16
|6
|Deportes Recoleta
|38
|25
|10
|8
|7
|36
|33
|3
|7
|San Marcos de Arica
|36
|25
|9
|9
|7
|31
|23
|8
|8
|Unión Española
|36
|25
|10
|6
|9
|32
|32
|0
|9
|Deportes Copiapó
|34
|25
|9
|7
|9
|37
|39
|-2
|10
|Deportes Puerto Montt
|34
|25
|10
|4
|11
|26
|31
|-5
|11
|Deportes Temuco
|32
|25
|8
|8
|9
|40
|35
|5
|12
|Deportes Iquique
|28
|25
|6
|10
|9
|33
|30
|3
|13
|Curicó Unido
|24
|25
|6
|9
|10
|22
|38
|-16
|14
|Deportes Santa Cruz
|22
|25
|4
|10
|11
|26
|38
|-12
|15
|Unión San Felipe
|22
|24
|5
|7
|12
|16
|41
|-25
|16
|Rangers de Talca
|18
|25
|4
|6
|15
|23
|40
|-17