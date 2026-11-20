El cuadro norteño batalló en su casa y se quedó con un valioso triunfo en el Estadio El Cobre. Se mueve la parte baja.

La Liga de Primera 2026 está al rojo vivo, lo que quedó demostrado en la victoria 3-2 de Cobresal sobre Audax Italiano por la fecha 28. El elenco minero luchó hasta el cierre y obtuvo tres puntos de oro.

Con goles de Felipe Villagran (5′), Julián Brea (23′) y Steffan Pino (63′), el cuadro norteño se quedó con un valioso triunfo. Los descuentos fueron obra de Felipe Salomoni (33′) y Franco Troyansky (89′).

¿Cómo quedan ambas instituciones en la clasificatoria? En el caso de Cobresal, se ubica en el casillero número 14 con 30 puntos. Está a cuatro unidades de caer en zona de descenso.

Por su parte, Audax Italiano quedó relegado al decimotercer puesto con 30 puntos. Vive la misma situación que su rival de turno, pero tiene mejor diferencia de goles (-9 contra -10).

Cobresal se impuso sobre Audax Italiano por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 27 19 4 4 59 30 29 61 2 U. de Chile 27 15 6 6 47 22 25 51 3 U. Católica 27 15 4 8 56 37 19 49 4 Limache 27 12 4 11 48 40 8 40 5 Everton 27 11 7 9 43 35 8 40 6 Coquimbo 27 11 5 11 39 36 3 38 7 Palestino 27 11 5 11 39 38 1 38 8 Dep. Concepción 27 11 5 11 30 30 0 38 9 La Serena 27 9 10 8 40 42 -2 37 10 Huachipato 27 10 6 11 35 41 -6 36 11 Ñublense 27 9 8 10 31 41 -10 35 12 O’Higgins 27 9 4 14 32 42 -10 31 13 Audax Italiano 28 7 9 12 30 39 -9 30 14 Cobresal 28 8 6 14 42 52 -10 30 15 U. de Concepción 27 7 5 15 22 49 -27 26 16 U. La Calera 27 6 6 15 24 43 -19 24