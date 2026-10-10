Tras Cobresal vs. U. de Concepción: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

El conjunto minero sufrió hasta el epílogo y alcanzó una agónica igualdad en el norte del país. Fue con suspenso en el VAR.

Volvió la bendita Liga de Primera. Tras largas semanas sin disputarse, la categoría de honor tuvo acción con un emocionante compromiso por la fecha 24: Cobresal empató 1-1 contra Universidad de Concepción en el Estadio El Cobre.

En un duelo que puede marcar el futuro de ambos clubes en la lucha por no descender, Luis Rojas le entregaba el triunfo al conjunto penquista en el minuto 88, pero en el 90+5′ llegó la agónica igualdad de Guillermo Pacheco.

De esta manera, Cobresal queda en el decimocuarto puesto con 25 puntos. El elenco minero debe mantener este camino si no quiere sufrir: está zafando de jugar en Primera B durante 2027.

Por su parte, Universidad de Concepción quedó relegada a la decimoquinta ubicación con 23 unidades. La escuadra sureña está instalada en zona roja con seis jornadas por disputar en la competencia chilena.

Cobresal empató 1-1 contra Universidad de Concepción. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 23 17 3 3 48 22 26 54 2 U. Católica 23 13 3 7 50 33 17 42 3 U. de Chile 23 12 6 5 35 19 16 42 4 Everton 23 10 6 7 37 25 12 36 5 Palestino 23 11 3 9 36 33 3 36 6 Limache 23 10 3 10 43 35 8 33 7 Ñublense 23 8 8 7 28 31 -3 32 8 Dep. Concepción 23 9 4 10 25 26 -1 31 9 Huachipato 23 9 4 10 32 39 -7 31 10 La Serena 23 7 9 7 34 38 -4 30 11 Coquimbo 23 8 5 10 31 32 -1 29 12 Audax Italiano 23 7 7 9 26 31 -5 28 13 O’Higgins 23 8 3 12 28 36 -8 27 14 Cobresal 24 7 4 13 35 45 -10 25 15 U. de Concepción 24 6 5 13 18 40 -22 23 16 U. La Calera 23 4 5 14 19 40 -21 17