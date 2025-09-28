Universidad de Chile igualó 1-1 frente a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, en un duelo que dejó más dudas que certezas en el juego del conjunto dirigido por Gustavo Álvarez.

El primer gol de la jornada llegó en el segundo tiempo, cuando a los 64 minutos Jeisson Vargas aprovechó una desconcentración defensiva de los azules y con un potente remate superó a Cristopher Toselli, que nada pudo hacer para evitar la caída de su portería.

La U quedó cuesta arriba tras la expulsión de Fabián Hormazábal a los 72 minutos por doble amarilla, pero sobre el cierre, a los 85’, Lucas Assadi sacó a relucir su talento con una gran jugada personal que terminó en la asistencia para que Lucas Di Yorio marcara el 1-1 definitivo.

Tanto La Serena como la U contaron con más de alguna posibilidad para cambiar el resultado | FOTO: Cristián Vargas / La Magia Azul

Con este resultado, los Papayeros se mantienen en la decimotercera posición con 20 puntos, mientras que la U llegó a 39 unidades en el cuarto lugar, aunque con un partido pendiente que aún podría darle margen en la lucha por el título.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera: