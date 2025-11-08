Un verdadero baldazo de agua fría cayó en Unión Española este sábado tras la derrota ante Colo Colo, que deja a los hispanos hundidos en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. El técnico Miguel Ramírez decidió dejar la cabina técnica del elenco de Plaza Chacabuco.

Tras una larga reunión con los dirigentes del club de colonia después de la derrota ante los albos, ‘Cheíto’ comunicó que su ciclo en Independencia llegó a su punto final a tres fechas del final.

“Me voy dolido porque dentro de lo que uno como líder trata de entregar lo mejor, está el profesionalismo y respeto por los jugadores, la directiva y siento que ya no tengo la fuerza para sacar el rendimiento que este equipo necesita. Es por eso que la relación con el club llega hasta hoy”, detalló el entrenador.

Miguel Ramírez dejó la banca de Unión Española (Photosport).

A la hora de analizar la caída ante Colo Colo, Ramírez apuntó que “hicimos un muy buen primer tiempo, con mucho ataque y cero gol. Con un jugador más en el segundo, no tuvimos la capacidad de marcar la diferencia que se estaba viendo en el juego y la jerarquía de un equipo acostumbrado a estar en estas instancias nos pasó por arriba y nos metieron los goles”.



Finalmente tuvo palabras para la dirigencia roja: “Los dirigentes nos han entregado todas las herramientas para desarrollar un trabajo que nos permitiera ser el equipo que todos esperaban. Logramos una parte, jugar bien, pero los resultados y los detalles no nos acompañaron. Es muy frustrante para mí tener muy buenos partidos, pero sin el premio mayor, que son los tres puntos”, cerró.

Miguel Ramírez suma su segundo fracaso este 2025, tras dejar la banca técnica de Deportes Iquique, elenco que también está hundido en zona de descenso con apenas 18 puntos. En tanto, Unión Española se estancó este fin de semana en la 15° ubicación con 21 unidades.

En síntesis…