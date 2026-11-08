El presidente de Blanco y Negro abandonó el Estadio Nelson Oyarzún entonando un cántico contra su archirrival.

En Colo Colo todo es alegría luego de la obtención de la estrella 35 en la Liga de Primera 2026, al vencer agónicamente por 2-1 a Ñublense este domingo en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Uno que fue protagonista en los festejos del Cacique fue el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa, que a su vez es el máximo accionista y que este año tomó el control total de la concesionaria.

El timonel albo lideró el momento en que el equipo alzó el trofeo en la cancha, también la vuelta olímpica y obviamente en las profundidades del reducto de igual forma hizo de las suyas.

Lo que más se repitió en las celebraciones de camarín fueron los cánticos contra el archirrival, en este caso Universidad de Chile, tratándose del escolta de los albos en este torneo.

Incluso al abandonar el recinto deportivo chillanejo, el empresario de origen sirio pasó por zona mixta entonando una de estas consignar contra la U, mientras se dirigía al bus que traería a los albos de regreso a Santiago.

“Te aseguro que el chuncho no sale campeón, te aseguro que el chuncho no sale campeón… sale el Colo, sale el Colo, sí señor”, cantó Mosa a toda voz durante su trayecto.

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