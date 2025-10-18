Deportes Limache sigue demostrando que atraviesa un buen momento en el regreso de la Liga de Primera y este sábado derrotó 2-0 a Cobresal en un resultado clave en sus aspiraciones por mantenerse en Primera División.

El conjunto tomatero se impuso en el sintético del estadio Lucio Fariña de Quillota con anotaciones de Facundo Pons quien aprovechó un centro preciso de Guillermo Pacheco, para controlar y definir (30’), y de Daniel ‘Popín’ Castro quien desde lanzamiento penal (43’) sentenció el 2-0 final para los locales.

Con este resultado, Deportes Limache alcanzó los 21 puntos y por ahora zafó de todo peligro de descenso, aunque sólo quedó una unidad por delante de Unión Española, quien ocupa el penúltimo lugar en la tabla de posiciones.

En tanto, Cobresal con esta derrota, desaprovechó la opción de escaparse en los puestos de copas internacionales y no pudo estirar la ventaja ante Colo Colo en el octavo lugar. Tras la caída, los mineros se quedaron en 38 puntos, quedando a 4 unidades a los albos, quienes este domingo visitarán a Coquimbo Unido.

Deportes Limache festejó en casa ante Cobresal (Photosport).

Tabla de posiciones de la Liga de Primera