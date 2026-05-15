Tras Palestino vs. Deportes La Serena: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

En el arranque de la fecha 12, el 'Tino Tino' goleó 5-1 a Deportes La Serena en el primer triunfo del técnico Guillermo Farré en la Liga de Primera.

Volvió la Liga de Primera y en uno de los duelos que abría la fecha 12, Palestino se reencontró con los triunfos en el debut del técnico Guillermo Farré en el torneo, tras golear 5-1 a Deportes La Serena, elenco que agudizó su mal momento al mando del cuestionado Felipe Gutiérrez.

El conjunto árabe debió ejercer la localía en el Estadio Santa Laura debido al proceso de resiembra del césped de La Cisterna, y no tuvo complicaciones para pasarle por encima al elenco granate.

¡Palestino goleó y trepó en la tabla de la Liga de Primera! (Photosport).

La resistencia del conjunto ‘Papayero’ apenas duró 7 minutos, luego que Bryan Carrasco abriera la cuenta con un tremendo remate de media distancia tras un tiro libre de los ‘Baisanos’ al área.

A los 24 minutos, llegó el segundo festejo del ‘Tino Tino’ en Independencia: Francisco Montes aprovechó un rebote de Federico Lanzillota, y tras eludirlo el centrocampista estableció el 2-0. Luego a los 39’, los tetracolores sentenciaron el partido tras anotación de Nelson Da Silva, quien con una gran definición puso el 3-0.

En el segundo tiempo, la máquina de los Baisanos hundió aún más a La Serena: César Munder puso el 4-0 a los 76′, mientras que Jason León logró la ‘Manita’ a los 83′. Tres minutos después, el ex azul Ángelo Henríquez puso el descuento y el 5-1 definitivo.

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¡Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera!

Con este resultado, Palestino llegó al 9° lugar con 17 puntos, mientras que Deportes La Serena se estancó en la 11° ubicación con 14 unidades.

En la fecha 13, ambos elencos viajarán hasta la región de Valparaíso para sus respectivos duelos: Palestino visitará a Unión La Calera, mientras que La Serena enfrentará en Quillota al sorprendente Deportes Limache.

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 11 8 0 3 14 7 7 24 2 Deportes Limache 11 6 3 2 25 11 14 21 3 Huachipato 11 6 1 4 18 14 4 19 4 Coquimbo Unido 12 6 1 5 18 15 3 19 5 O’Higgins 11 6 1 4 17 16 1 19 6 U. Católica 11 5 2 4 24 17 7 17 7 U. de Chile 11 4 5 2 11 6 5 17 8 Ñublense 11 4 5 2 11 9 2 17 9 Palestino 12 5 2 5 19 19 0 17 10 Everton 11 4 3 4 12 10 2 15 11 La Serena 12 3 5 4 14 19 -5 14 12 Univ. Concepción 11 4 2 5 9 19 -10 14 13 Audax Italiano 12 3 2 7 15 19 -4 11 14 Cobresal 11 3 1 7 17 23 -6 10 15 U. La Calera 11 3 1 7 10 21 -11 10 16 Concepción 11 2 2 7 8 17 -9 8