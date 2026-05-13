El entrenador papayero protagonizó una tensa conferencia de prensa y respondió a la defensiva ante rumores de despido.

La eliminación en la fase de grupos de la Copa de la Liga dejaron un ambiente tenso en Deportes La Serena donde los rumores de despido del técnico Felipe Gutiérrez se elevaron en las últimas horas.

Sin embargo el exfutbolista formado en Universidad Católica descartó una salida de la banca papayera con una fuerte frase en medio de una tensa conferencia de prensa que se vivió este miércoles.

Al ser consultado por la presión de conseguir puntos en la Liga de Primera, Gutiérrez contestó a la defensiva. “No somos el Real Madrid que tenemos que ganar todos los partidos, para que lo sepan, me parece que no lo saben”, expresó.

Felipe Gutiérrez respondió a los rumores de despido en La Serena (Photosport).

Y es que los últimos resultados tienen a más de un hinchas nervioso en La Portada. Dos empates en la Liga de Primera, y dos goleadas en contra en la Copa de la Liga, provocaron una dura respuesta del ‘Pipe’.

“La realidad es que trabajamos, tratamos de competir todos los partidos. En el general, el campeonato creo que hemos competido en líneas generales. Tuve la posibilidad de trabajar con muchos técnicos como deportista y, en mi línea, entendí que quien habla más bonito o más feo es muy relativo. Creo mucho en el trabajo y en la dedicación”.

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Ante los cuestionamientos y rumores de despido, Gutiérrez mandó un mensaje de tranquilidad: “Es normal, cuando no ganas se cuestiona todo y, en ese sentido, no voy a meterme en la cabeza de los periodistas y los hinchas para que piensen como yo. Confío mucho en la dedicación, los hábitos, la disciplina”, cerró.

En síntesis…

Crisis de resultados: La eliminación y la falta de victorias alimentan los rumores sobre el despido de Felipe Gutiérrez.

Defensa irónica: El DT respondió a las críticas afirmando que “no son el Real Madrid” para ganar todos los partidos.

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Continuidad ratificada: Gutiérrez descartó su salida, apelando a la disciplina y al trabajo diario para revertir el presente.