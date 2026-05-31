La fecha 14 de la Liga de Primera 2026 se cerró con el clásico de colonias, donde Palestino y Audax Italiano empataron sin goles.

Esta noche terminó de disputarse la decimocuarta fecha de la Liga de Primera 2026, donde el clásico de colonias entre Palestino y Audax Italiano le bajaron el telón.

En el Estadio Municipal de La Cisterna, los árabes e itálicos firmaron un opaco empate 0-0, donde lo más importante del trámite del juego fue la expulsión de Sebastián Gallegos en los locales.

El volante fue enviado a las duchas a los 71 minutos, luego que el árbitro Reineiro Alvarado le mostrara la doble tarjeta amarilla.

Con este resultado, Palestino quedó en la séptima posición con 21 puntos. Mientras que Audax está decimotercero con 15 unidades, solo cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

Palestino no pudo imponer su localía ante Audax Italiano. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

En puestos de peligro se mantienen Deportes Concepción y Unión La Calera, ambos con 11 contables.

Cabe recordar que el líder absoluto del torneo es Colo Colo, que llegó a 33 puntos tras golear por 4-2 a Deportes La Serena.

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Los escoltas de los albos son Universidad Católica y el campeón defensor Coquimbo Unido, ambos con 23 unidades.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo-Colo 33 14 11 0 3 26 12 +14 2 Universidad Católica 23 14 7 2 5 30 19 +11 3 Coquimbo 23 14 7 2 5 22 18 +4 4 Everton 22 14 6 4 4 18 13 +5 5 Huachipato 22 14 7 1 6 21 20 +1 6 Deportes Limache 21 14 6 3 5 28 20 +8 7 Palestino 21 14 6 3 5 21 20 +1 8 Ñublense 21 14 5 6 3 16 17 -1 9 Universidad de Chile 20 13 5 5 3 13 8 +5 10 O’Higgins 19 13 6 1 6 19 20 -1 11 Universidad de Concepción 19 14 5 4 5 12 21 -9 12 La Serena 17 14 4 5 5 20 24 -4 13 Audax Italiano 15 14 4 3 7 17 20 -3 14 Cobresal 13 14 4 1 9 19 26 -7 15 Concepción 11 14 3 2 9 11 21 -10 16 Unión La Calera 11 14 3 2 9 12 26 -14

En síntesis

Empate 0-0 entre Palestino y Audax Italiano en la decimocuarta fecha del torneo.

entre Palestino y Audax Italiano en la decimocuarta fecha del torneo. 33 puntos tiene Colo Colo, manteniéndose como el líder absoluto de la competición.

tiene Colo Colo, manteniéndose como el líder absoluto de la competición. 11 puntos tienen Deportes Concepción y Unión La Calera en zona de descenso.