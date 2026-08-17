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Tras Palestino vs. Huachipato: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

El elenco árabe se impuso por goleada sobre su símil siderúrgico en el penúltimo partido de la jornada. Un duelo quedará pendiente.

Palestino trepa en la clasificatoria tras derrotar a Huachipato.
© PhotosportPalestino trepa en la clasificatoria tras derrotar a Huachipato.

La Liga de Primera es una lluvia de emoción. Este lunes 17 de agosto, se bajó momentáneamente el telón de la fecha 19 y el certamen local se alista para comenzar su recta final: la tabla de posiciones está que arde.

¿Qué pasó? Palestino goleó 5-1 a Huachipato en el Estadio Municipal de La Cisterna. El elenco árabe no tuvo mayores problemas para imponerse sobre su símil siderúrgico y así trepar en la clasificatoria.

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Mientras el conjunto metropolitano quedó ubicado en el cuarto puesto con 30 unidades (clasificando a Copa Sudamericana), la escuadra sureña se mantiene relegada al undécimo casillero con 24 puntos.

Cabe consignar que el partido entre Coquimbo Unido y Universidad Católica quedó pendiente: fue reprogramado para el miércoles 26 de agosto a las 18:00 horas. Ambos luchan en competencias internacionales.

La fecha 20 arrancará el viernes 21 de agosto, con el enfrentamiento entre Audax Italiano y Unión La Calera. Sin embargo, el plato fuerte será el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo: se juega el 23 de agosto.

Palestino goleó a Huachipato por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Palestino goleó a Huachipato por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colo Colo 19 15 1 3 40 19 21 46
2 U. de Chile 19 10 6 3 26 13 13 36
3 U. Católica 18 9 3 6 40 26 14 30
4 Palestino 19 9 3 7 31 27 4 30
5 Ñublense 18 7 8 3 24 22 2 29
6 Everton 19 7 6 6 28 22 6 27
7 Dep. Concepción 19 8 2 9 22 23 -1 26
8 Coquimbo 17 7 4 6 24 21 3 25
9 Limache 18 7 3 8 35 30 5 24
10 O’Higgins 19 7 3 9 24 30 -6 24
11 Huachipato 19 7 3 9 28 36 -8 24
12 La Serena 19 5 8 6 28 31 -3 23
13 Audax Italiano 19 5 6 8 23 26 -3 21
14 U. de Concepción 18 5 4 9 13 30 -17 19
15 Cobresal 19 5 2 12 26 36 -10 17
16 U. La Calera 19 3 4 12 17 37 -20 13
Martín Aliaga
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