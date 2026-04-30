El presente de Leonardo Valencia en Deportes Concepción está lejos de las expectativas que generó a comienzos de temporada. El volante llegó como una de las grandes figuras del proyecto “Liláctico”, pero su rendimiento no ha estado a la altura y el equipo marcha como colista en la Liga de Primera.

El “10” incluso ha perdido terreno en la titularidad en algunos encuentros, reflejo de una campaña compleja tanto en lo individual como en lo colectivo.

En 11 partidos disputados, apenas suma un gol —de penal ante Coquimbo Unido— y una asistencia, números muy lejanos a lo que mostró en su mejor versión en la campaña pasada con los itálicos.

Leonardo Valencia entra nuevamente en la órbita de un viejo amor

En medio de este escenario, el futuro de Valencia podría dar un giro importante. Desde la Región Metropolitana aseguran que Audax Italiano ya inició contactos para concretar su regreso en el próximo mercado de invierno.

La información desde el medio Tanoticias, apunta a que el club de La Florida busca el regreso del mediocampista, quien fue una de las grandes figuras del equipo en la temporada pasada bajo la dirección de Juan José Ribera, siendo clave en la clasificación a la Copa Sudamericana.

¿Vuelve el 10? 🚨🇮🇹



Según pudo saber de manera exclusiva tanoticiascl, Leonardo Valencia podría retornar a Audax Italiano a mitad de año.



El club ya estaría en negociaciones para traerlo a La Florida 👀. pic.twitter.com/xalMyh5Mzz — Tanoticiascl (@tanoticiascl) April 30, 2026

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El interés no es casual: en Audax, Valencia mostró su mejor nivel reciente, convirtiéndose en eje del equipo y recuperando protagonismo en el fútbol chileno. Hoy, con un presente irregular en Collao, la opción de un “remember” toma cada vez más fuerza.

Leonardo Valencia estaría cerca de volver a La Florida para vestir la camiseta del Audax Italiano (Foto: Photosport)

Por ahora, las negociaciones están en una etapa inicial, pero todo indica que el futuro del “Leo” podría estar nuevamente en La Florida, buscando reencontrarse con su mejor versión.

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DATOS CLAVE

Leonardo Valencia suma un gol y una asistencia en 11 partidos con Deportes Concepción.

Audax Italiano inició contactos para concretar el regreso del mediocampista en el mercado invernal.

El único gol de la temporada fue un penal anotado ante Coquimbo Unido.