Deportes Iquique ya comenzó a moverse tras la salida de Rodrigo Guerrero y en el horizonte aparece un nombre que toma fuerza para asumir la banca: Cristián Muñoz. La “Nona”, reciente extécnico de Palestino, asoma como una de las principales cartas para tomar el mando de los “Dragones Celestes”.

El cuadro nortino vive días de reestructuración tras la salida de Guerrero, decisión que llevó a que el histórico José Miguel Cantillana asumiera de manera interina. Y su debut no pudo ser mejor: triunfo por 2-1 sobre Santiago Wanderers, resultado que incluso abrió el debate sobre su continuidad.

Sin embargo, el propio “Tigre” fue claro en bajar esa opción. Tras el partido, aseguró que su intención es volver al trabajo en divisiones menores del club, dejando en evidencia que no seguirá como entrenador del primer equipo más allá del corto plazo.

La “Nona” Muñoz toma fuerza en Iquique

En ese escenario, el nombre de Cristián Muñoz comienza a ganar terreno. El DT viene de cerrar su etapa en Palestino hace apenas unos días, luego de que la derrota ante el colista Deportes Concepción le costara el cargo en su primera experiencia en la Primera División.

La “Nona” Muñoz asoma como el principal candidato a la banca de Deportes Iquique. (Foto: Photosport)

Pese a ese reciente traspié, la “Nona” cuenta con credenciales importantes, especialmente en el ascenso. Fue campeón de la Primera B con Universidad de Concepción, además de sumar pasos por Santiago Morning y Barnechea, donde dejó buenas sensaciones.

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Incluso, no es primera vez que su nombre aparece en la órbita de Iquique, ya que a comienzos de temporada también fue considerado como alternativa. Hoy, con la banca vacante, vuelve a posicionarse como una opción concreta para liderar el nuevo proceso del conjunto celeste.

Por ahora no hay confirmación oficial, pero todo indica que Deportes Iquique ya tiene en carpeta a un técnico que conoce bien el fútbol chileno y que podría asumir el desafío de devolver protagonismo al equipo en la temporada.

DATOS CLAVE

Cristián Muñoz es la principal opción para dirigir la banca de Deportes Iquique.

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José Miguel Cantillana ejerce como técnico interino tras la reciente salida de Rodrigo Guerrero.