En medio del momento deportivo que atraviesa Deportes Concepción, un nuevo foco de incertidumbre se instaló en el Estadio Ester Roa: el posible regreso de Leonardo Valencia a Audax Italiano.

Tras su brillante temporada 2025 en La Florida, los rumores sobre una salida anticipada del mediocampista de 35 años para el segundo semestre no tardaron en aparecer, obligando al propio jugador a tomar cartas en el asunto.

A través de sus redes sociales, el volante puso fin a las especulaciones y dar tranquilidad a la hinchada penquista, asegurando que su presente y futuro inmediato están ligados exclusivamente a la institución lila.

“Quiero aclarar que ningún club me ha llamado. Tengo contrato hasta fin de año en Deportes Concepción”, partió señalando de forma tajante el mediocampista, quien arribó al club a inicios de 2026 como el gran refuerzo para la temporada.

Leonardo Valencia aclara su futuro en Deportes Concepción.

Compromiso total en el momento más crítico

Valencia no es ajeno a la compleja realidad que vive el “León de Collao”. Actualmente, el equipo marcha colista absoluto en la Liga de Primera con apenas 8 puntos, una situación que mantiene en alerta a la directiva y a los seguidores del club. Consciente de esto, el volante reafirmó que su intención es cumplir su vínculo y ayudar a revertir los malos resultados.

Publicidad

“Sé el momento que está pasando la institución. Sigo trabajando para recuperar mi nivel y aportar mi granito de arena para salir de la zona que estamos”, añadió el jugador, reconociendo implícitamente que su rendimiento personal tampoco ha sido el esperado. En lo que va de año, Valencia apenas registra un gol y una asistencia, cifras lejanas a la versión estelar que mostró el año pasado.

Un semestre para el olvido en Collao

Lo cierto es que la estadía de Leonardo Valencia en Concepción no ha sido el camino de rosas que se proyectó en el verano. A su baja producción estadística se suma el hecho de que el equipo no ha logrado encontrar una identidad de juego, hundiéndose en la tabla de posiciones y arriesgando seriamente la categoría si no existe una reacción inmediata en la segunda rueda.

Por ahora, y con el mercado de fichajes de invierno a la vuelta de la esquina, el “Tigre” de Peñaflor elige quedarse para dar la pelea. La dirigencia espera que este respaldo público al proyecto sirva de envión anímico para un plantel que necesita, con urgencia, empezar a sumar de a tres para escapar de la zona roja del fútbol chileno.