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LIGA DE PRIMERA

Así se jugará la Fecha 17 del torneo con Colo Colo, la U y Católica al rojo vivo

El torneo nacional no da tregua y presenta una jornada decisiva tanto en la parte alta como en la zona de descenso.

Así se jugará la fecha 17 de la Liga de Primera.
© PhotosportAsí se jugará la fecha 17 de la Liga de Primera.

La Liga de Primera Mercado Libre 2026 promete mucho luego de su vuelta y ahora promete vivir un capítulo clave durante este fin de semana.

Colo Colo, actual puntero de la competencia, afrontará un duelo de alto riesgo este sábado 1 de agosto a las 15:00 horas cuando visite a Everton de Viña del Mar. Los dirigidos por Fernando Ortiz buscan afianzarse en la cima en la antesala de la llegada de su nuevo refuerzo, el guardameta de Cabo Verde, Vozinha.

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En tanto, los escoltas no le dan respiro al “Cacique”. El domingo 2 de agosto al mediodía, Universidad Católica medirá fuerzas en calidad de visitante ante Deportes Concepción, con la urgencia de sumar de a tres tras su tropiezo frente a Deportes La Serena.

Más tarde (17:30 horas), Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Huachipato. El elenco de Fernando Gago busca mantenerse en racha antes del esperado Superclásico agendado para el próximo 23 de agosto.

Everton buscará derrumbar al puntero Colo Colo.

Everton buscará derrumbar al puntero Colo Colo.

Cartelera completa de transmisiones – Fecha 17

Viernes 31 de julio

  • 20:00 hrs: Universidad de Concepción vs. Audax Italiano | TNT Sports Premium / HBO Max

Sábado 1 de agosto

  • 12:30 hrs: Cobresal vs. Unión La Calera | TNT Sports Premium / HBO Max
  • 15:00 hrs: Everton vs. Colo-Colo | TNT Sports Premium / HBO Max
  • 17:30 hrs: Palestino vs. Coquimbo Unido | TNT Sports Premium / HBO Max
  • 20:00 hrs: Deportes Limache vs. Ñublense | TNT Sports Premium / HBO Max
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Domingo 2 de agosto

  • 12:30 hrs: Deportes Concepción vs. Universidad Católica | TNT Sports Premium / HBO Max
  • 15:00 hrs: Deportes La Serena vs. O’Higgins | TNT Sports Premium / HBO Max
  • 17:30 hrs: Universidad de Chile vs. Huachipato | TNT Sports Premium / HBO Max
Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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