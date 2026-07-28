La Liga de Primera Mercado Libre 2026 promete mucho luego de su vuelta y ahora promete vivir un capítulo clave durante este fin de semana.
Colo Colo, actual puntero de la competencia, afrontará un duelo de alto riesgo este sábado 1 de agosto a las 15:00 horas cuando visite a Everton de Viña del Mar. Los dirigidos por Fernando Ortiz buscan afianzarse en la cima en la antesala de la llegada de su nuevo refuerzo, el guardameta de Cabo Verde, Vozinha.
En tanto, los escoltas no le dan respiro al “Cacique”. El domingo 2 de agosto al mediodía, Universidad Católica medirá fuerzas en calidad de visitante ante Deportes Concepción, con la urgencia de sumar de a tres tras su tropiezo frente a Deportes La Serena.
Más tarde (17:30 horas), Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Huachipato. El elenco de Fernando Gago busca mantenerse en racha antes del esperado Superclásico agendado para el próximo 23 de agosto.
Everton buscará derrumbar al puntero Colo Colo.
Cartelera completa de transmisiones – Fecha 17
Viernes 31 de julio
- 20:00 hrs: Universidad de Concepción vs. Audax Italiano | TNT Sports Premium / HBO Max
Sábado 1 de agosto
- 12:30 hrs: Cobresal vs. Unión La Calera | TNT Sports Premium / HBO Max
- 15:00 hrs: Everton vs. Colo-Colo | TNT Sports Premium / HBO Max
- 17:30 hrs: Palestino vs. Coquimbo Unido | TNT Sports Premium / HBO Max
- 20:00 hrs: Deportes Limache vs. Ñublense | TNT Sports Premium / HBO Max
“Es el mismo método”: La insólita comparación de Pablo Milad entre el proyecto de la Roja y la España campeona del mundo
Domingo 2 de agosto
- 12:30 hrs: Deportes Concepción vs. Universidad Católica | TNT Sports Premium / HBO Max
- 15:00 hrs: Deportes La Serena vs. O’Higgins | TNT Sports Premium / HBO Max
- 17:30 hrs: Universidad de Chile vs. Huachipato | TNT Sports Premium / HBO Max