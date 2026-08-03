Iván Román tiene su futuro en incertidumbre, por lo que los dos clubes más grandes de Chile observan su situación.

Colo Colo y Universidad de Chile han buscado diversas alternativas en este mercado de fichajes. Una de ellas se posiciona entre las mayores promesas de la Selección Chilena.

¿De quién se trata? Según reveló Jorge “Coke” Hevia en el podcast De Buena Fuente, ese es el caso de Iván Román. El defensor central tiene su futuro en incertidumbre en este libro de pases.

Si bien pertenece a Atlético Mineiro, no se descarta que el elenco brasileño lo deje emigrar cedido. Es por ello que tanto albos como azules han seguido sus pasos en este período de transferencias.

“Iván Román tiene la posibilidad de ir a préstamo. Están conversando, el segundo semestre hay muchos partidos dice el técnico, pero él dice ‘no me consideras’ y están en el tira y afloja”, indicó.

Luego, el destacado comunicador agregó en el espacio mencionado: “La U y Colo Colo preguntaron por él“.

Iván Román está en la órbita de Colo Colo y Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Colo Colo y Universidad de Chile buscan a Iván Román

Tras ello, Coke Hevia entregó las razones por las que la joya de la Selección Chilena se puede alejar de los dos clubes más grandes del país. No hay nada confirmado.

“A la U le juega en contra que ya tuvo la negociación de (Lucas) Assadi con Atlético Mineiro y no quedó bien la cosa ahí“, comentó.

“En el caso de Colo Colo, es que él es un refuerzo de Copa Libertadores, pero él quiere jugar. Y hoy, parte desde afuera”, cerró.