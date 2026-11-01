Universidad Católica vs. Universidad de Chile: formaciones confirmadas en el Claro Arena

Tanto precordilleranos como azules ratificaron sus alineaciones estelares para el Clásico Universitario de la Liga de Primera.

Universidad Católica y Universidad de Chile tienen todo listo para una nueva edición del Clásico Universitario. Dicho duelo, válido por la fecha 26 de la Liga de Primera, será clave en la lucha para obtener boletos internacionales.

Por ello, ambos equipos ya confirmaron sus formaciones titulares. ¿Hay sorpresas? Tanto Daniel Garnero como Fernando Gago enviaron lo mejor disponible a la cancha.

En el caso de la UC, destaca la inclusión de Darío Melo en el XI estelar. Luego de quedarse con el puesto sobre Vicente Bernedo en el empate vs. Audax Italiano, el experimentado guardavallas seguirá bajo los tres tubos.

Por su parte, Universidad de Chile mantiene el mismo dibujo táctico que le permitió golear 4-1 a Everton de Viña del Mar en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Cabe consignar que en el enfrentamiento de la primera rueda entre ambas instituciones, Universidad de Chile se quedó con el triunfo 1-0. El gol fue obra de Juan Martín Lucero.

Universidad Católica y Universidad de Chile animarán el Clásico Universitario. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica confirma su formación

El XI de la UC: Darío Melo; Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Cristián Cuevas; Juan Francisco Rossel, Clemente Montes y Fernando Zampedri.

Universidad de Chile revela su XI inicial

La formación azul: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Tobías Reinhart, Charles Aránguiz, Agustín Arce, Marcelo Morales; Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Universidad Católica vs. Universidad de Chile: cuándo y a qué hora

Dicho compromiso está pactado para este domingo 1 de noviembre. Se jugará a partir de las 12:30 horas de Chile en el Claro Arena.