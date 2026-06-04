Uno de los equipos grandes de Perú preguntaron por las condiciones de Claudio Aquino, quien está muy cuestionado en Colo Colo.

El futbolista Claudio Aquino podría estar viviendo sus últimas semanas en Colo Colo en medio de los cuestionamientos por su rendimiento en el Cacique, donde no ha podido demostrar todas sus condiciones en un año y medio.

Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, el volante argentino tiene un pretendiente desde Perú, tratándose de uno de los equipos grandes de aquel país.

Se trataría de Universitario de Deportes, donde acaba de llegar su compatriota Héctor Cúper como entrenador.

“Preguntaron por él, preguntaron desde Perú. Universitario se comunicó con cercanos al jugador preguntando las condiciones de Claudio Aquino”, reveló el reportero apodado ‘Tomate’.

Héctor Cúper asumió la dirección técnica de Universitario. (Foto: @universitario1924)

Cabe recordar que el atacante de 34 años termina contrato en diciembre con el cuadro popular, por lo que podría tener libertad de negociación con otro club para fin de año.

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Mientras tanto, en Blanco y Negro el presidente Aníbal Mosa indicó que después del cierre de la primera rueda del torneo se verá la situación del ex Vélez Sarsfield, con quien tienen una conversación pendiente.

Los números de Claudio Aquino este 2026

Claudio Aquino ha disputado 15 partidos en lo que va de temporada con Colo Colo, donde ha anotado 2 goles y ha dado cuatro asistencias. Lleva cuatro bajas por lesión y podría sumar una quinta este fin de semana.

En síntesis

Universitario de Deportes preguntó por las condiciones del jugador argentino Claudio Aquino.

preguntó por las condiciones del jugador argentino Claudio Aquino. Diciembre es la fecha en que termina su actual contrato con Colo Colo.

es la fecha en que termina su actual contrato con Colo Colo. 15 partidos y 2 goles suma en 2026, con cuatro bajas por lesión.