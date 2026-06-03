El actual comentarista deportivo barrió el piso con el histórico de la Selección Chilena. ¿La razón? Sus actitudes en Colo Colo.

Una vez más, Johnny Herrera demostró sus diferencias con Arturo Vidal. En esta ocasión, el ídolo de Universidad de Chile apuntó contra una faceta del mediocampista de Colo Colo.

¿Qué pasó? El retirado portero advirtió cómo ha respondido el volante frente a la frustración. Le recordó cómo actuó en los primeros meses de Fernando Ortiz en Macul: la relación entre el jugador y el DT no fue la mejor.

Así lo manifestó la leyenda azul en los micrófonos de TNT Sports. En su rol de panelista, cuestionó duramente las actitudes que el oriundo de San Joaquín tiene fuera de las canchas.

“Si no juega no sirve en ningún equipo, por las reacciones que tiene. Habla mal del técnico que no lo pone, habla mal de la gente, habla mal de los compañeros“, comenzó indicando.

“Se cree superior muchas veces y obviamente que eso cae mal (…) a pesar de todo el currículum que tú puedes tener, debe haber un respeto siempre, más allá que tú seas el tramoya de la película o el protagonista”, agregó.

Arturo Vidal fue criticado por Johnny Herrera. (Imagen: Photosport)

Publicidad

El presente de Arturo Vidal en Colo Colo

A pesar de reproches, el futbolista de 39 años ha disputado una totalidad de 17 encuentros con el conjunto albo. En ellos, logró aportar con un gol y entregar una asistencia.

Cabe consignar que Arturo Vidal concluye su contrato con Colo Colo el 31 de diciembre de 2026. ¿Lo extenderá? Tendrá que negociarlo directamente con la cúpula de Blanco y Negro.

En resumen:

El exportero Johnny Herrera cuestionó públicamente las reacciones y actitudes fuera de la cancha de Arturo Vidal.

cuestionó públicamente las reacciones y actitudes fuera de la cancha de Arturo Vidal. El volante Arturo Vidal registra 17 compromisos, un gol y una asistencia durante la presente temporada.

registra 17 compromisos, un gol y una asistencia durante la presente temporada. El mediocampista Arturo Vidal finaliza su contrato vigente con Colo Colo el 31 de diciembre de 2026.