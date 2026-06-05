El DT de Universidad de Chile se refirió a los cuestionamientos hacia el rendimiento del ariete de 22 años. Lo defendió.

Universidad de Chile no la pasa bien. A pesar de ganar en su último partido, el conjunto estudiantil está lejos de convencer en el gramado de juego y las críticas se han hecho presentes. Ello lo abordó Fernando Gago.

Específicamente, el director técnico se refirió al caso de Lucas Assadi. Le consultaron sobre los cuestionamientos recibidos por el oriundo de Puente Alto y no dudó en protegerlo.

Según expresó, parte de su labor es alcanzar la mejor versión del seleccionado nacional de 22 años. A pesar de los dardos de los fanáticos al plantel acusando falta de actitud, el estratega fue tajante.

“El sentimiento del hincha es el sentimiento del hincha. Habla con el corazón. Es muy válido, lo único que quiere es que el equipo gane, que le de una alegría. Después haremos nosotros el ánalisis como profesionales”, lanzó.

“Si el futbolista no rinde, si juega mal, es responsabilidad del entrenador, siempre. Si juega bien es responsabilidad del jugador. Nosotros trabajamos para sacarle el mayor rendimiento a cada futbolista”, agregó sobre el canterano.

Fernando Gago le prestó ropa a Lucas Assadi. (Foto: Club Universidad de Chile)

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La misión de Fernando Gago en Universidad de Chile

Sobre la misma línea, el DT dejó claro su objetivo en la escuadra universitaria. Quiere que sus dirigidos mantengan su brillo a lo largo de todos los enfrentamientos.

“Tratamos de intentar sostener el nivel de juego los 90 minutos. Obviamente que es muy díficil, pero trataremos de encontrar en mayor tiempo lo que queremos hacer”, concluyó.

En resumen:

El entrenador Fernando Gago defendió al volante Lucas Assadi ante las críticas de la hinchada.

defendió al volante Lucas Assadi ante las críticas de la hinchada. El mediocampista Lucas Assadi , de 22 años, es cuestionado por su nivel en Universidad de Chile.

, de 22 años, es cuestionado por su nivel en Universidad de Chile. El técnico Fernando Gago asumió la responsabilidad profesional por el rendimiento de sus futbolistas.