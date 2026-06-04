Cristián Caamaño entrega la noticia más triste del mundo a los hinchas de Universidad de Chile

El destacado periodista nacional asegura que un anhelo de los hinchas en el Mercado de Fichajes no llegará a mitad de año.

El Mercado de Fichajes poco a poco se activa en el fútbol chileno y un equipo que no se quiere quedar ausente es Universidad de Chile, club que buscará incorporar jugadores para pelear la Liga de Primera en el segundo semestre.

Uno de los rumores más bombásticos que ha sonado en la U en el último tiempo es nada más ni nada menos que Alexis Sánchez, astro de la Selección Chilena que vive sus últimos meses en Europa según diversos reportes.

Más allá del deseo de los hinchas de la U, fue Cristián Caamaño quien se encargó de enterrar la ilusión con un dato que le llegó e hizo público en Balong Noite: “En este grupo me agregó un compañero de universidad. Resulta que, en ese grupo, alguien señaló que venía volando desde Madrid y coincidía en el vuelo con Alexis Sánchez”.

Alexis no llegaría a la U. | Foto: Photosport

“Le preguntó directamente si se viene a la U y Alexis Sánchez dijo ‘me quedo un año más en Europa’”, complementó con la respuesta del formado en Cobreloa sobre una posible llegada a Universidad de Chile en este Mercado de Fichajes.

En el cierre, Caamaño es claro: “Para que no sigan vendiendo humo ni preguntando si va a venir. Ahora, a fin de año puede resolver otra cosa, pero yo creo que por lo menos quiere estar 6 meses más en Europa”, remató.

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Así las cosas, Alexis Sánchez buscaría seguir en el viejo continente por una temporada más y, a esta altura, es válido cuestionarse siquiera el jugador quiere volver a Sudamérica para continuar su carrera profesional o no.

En síntesis

El delantero Alexis Sánchez descartó su llegada a Universidad de Chile este Mercado de Fichajes.

El futbolista nacional afirmó que se quedará un año más en Europa jugando profesionalmente.

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