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VIDEO: El gol con que Maximiliano Romero adelantó a Colo Colo ante Universidad de Concepción

El delantero argentino volvió al gol después de seis partidos para adelantar a Colo Colo ante la Universidad de Concepción.

Maximiliano Romero abrió la cuenta en Concepción. (Foto: Photosport)
Maximiliano Romero abrió la cuenta en Concepción. (Foto: Photosport)

En Colo Colo pudo volver a festejar el delantero argentino Maximiliano Romero, quien frenó su mala racha de seis partidos sin convertir goles este domingo, en la visita a Universidad de Concepción.

El goleador de 27 años convirtió a los 30 minutos del primer tiempo a través de un lanzamiento penal, definiendo con un derechazo cruzado con el que engañó al arquero José Sanhueza.

Con este tanto, el ex O’Higgins llegó a su cuarta conquista en esta temporada, todas por la Liga de Primera.

Romero fue titular, luego de la decisión del entrenador Fernando Ortiz de mantenerlo como estelar y dejando a Javier Correa en el banco de suplentes.

El Cacique vence por 1-0 al Campanil al cierre del primer tiempo, en este partido válido por la fecha 11, donde está volviendo a la cima de la tabla de posiciones.

Mira el VIDEO a continuación:

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En síntesis

  • Maximiliano Romero anotó de penal a los 30 minutos del primer tiempo ante U. de Concepción.
  • El delantero argentino alcanzó 4 goles en la temporada actual de la Liga de Primera.
  • Colo Colo vence 1-0 recuperando el liderato en la fecha 11 del torneo nacional.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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