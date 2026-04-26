En Colo Colo pudo volver a festejar el delantero argentino Maximiliano Romero, quien frenó su mala racha de seis partidos sin convertir goles este domingo, en la visita a Universidad de Concepción.

El goleador de 27 años convirtió a los 30 minutos del primer tiempo a través de un lanzamiento penal, definiendo con un derechazo cruzado con el que engañó al arquero José Sanhueza.

Con este tanto, el ex O’Higgins llegó a su cuarta conquista en esta temporada, todas por la Liga de Primera.

Romero fue titular, luego de la decisión del entrenador Fernando Ortiz de mantenerlo como estelar y dejando a Javier Correa en el banco de suplentes.

El Cacique vence por 1-0 al Campanil al cierre del primer tiempo, en este partido válido por la fecha 11, donde está volviendo a la cima de la tabla de posiciones.

Mira el VIDEO a continuación:

😮‍💨⚽🏁 EL TIGRE CORTÓ SU SEQUÍA



Maxi Romero, de penal, dejó atrás una mala racha que duró casi dos meses y puso el 1-0 de #ColoColo ante Universidad de Concepción, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 11 por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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En síntesis