La confesión del utilero de Argentina sobre la final perdida con Chile en la Copa América Centenario: “Fue un…”

A días del Mundial 2026, el utilero Marito Di Stéfano confesó ese momento como el más difícil que le tocó vivir en el vestuario de la Selección Argentina.

Cada vez queda menos para el Mundial 2026, donde la Selección Argentina llegará como una de las principales candidatas a revalidar el título obtenido en Qatar 2022, en una cita que marcará el inicio de un nuevo desafío para los dirigidos por Lionel Scaloni.

Sin embargo, la Albiceleste vivió una de las etapas más dolorosas de su historia reciente entre 2014 y 2016, con tres finales consecutivas perdidas que marcaron profundamente al plantel albiceleste.

Primero fue el Mundial de Brasil 2014, donde cayó en la final ante Alemania en tiempo extra. Luego, la Copa América 2015, donde nuevamente se quedó a las puertas del título tras perder ante la Selección Chilena en la definición por penales.

Finalmente, la historia se repitió en la Copa América Centenario 2016 disputada en Estados Unidos, donde Argentina volvió a caer ante La Roja, en lo que significó el tercer golpe consecutivo para una generación que rozó la gloria pero no logró concretarla.

La seleccion chilena celebrando el trofeo de la Copa America Centenario tras la victoria contra Argentina | FOTO: Mexsport/Photosport

La herida que dejó la Selección Chilena en Argentina

En ese contexto, Marito Di Stefano, histórico utiltero del combinado argentino, en un entretenido “ping-pong” recordó cómo se vivieron esos momentos desde dentro del camarín y eligió especialmente la final de 2016 como la más dura de todas.

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“2016. Copa Centenario, Estados Unidos. Muy feo eso. Mirá que la de Brasil dolió y Mascherano me dijo: ‘explicame, ¿por qué perdimos?’. La de Estados Unidos fue un mazazo porque perdiste la final de Brasil, perdiste la final de Copa América en Chile y eran dos finales seguidas y la tercera fue un mazazo”, expresó Marito.

El testimonio refleja el impacto emocional que deejaron al otro lado de la Cordillera aquellas definiciones perdidas ante el Equipo de Todos, especialmente la que se disputó en Norteamérica.

Revisa la declaración de Marito Di Stefano: