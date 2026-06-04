Daniel Arrieta filtra el nombre que toma fueza en el Mercado de Fichajes de Colo Colo: “Lo busca”

El periodista y reportero que cubre a los albos en el día a día entrega el nombre que toma fuerza para reforzar a Colo Colo.

Colo Colo está próximo a cerrar su participación en la fase de grupos de la Copa de la Liga y, la próxima semana, cerrará la primera rueda de la Liga de Primera cuando enfrente a Cobresal en el Estadio Monumental.

De reojo, el Cacique mira al Mercado de Fichajes con la intención de sumar jugadores que le puedan aportar a un plantel que necesita revalidar lo hecho en la primera rueda de cara al segundo semestre.

En Picado TV aseguraron que hay tres nombres en carpeta; Carlos Palacios, Diego Valdés y Luciano Cabral, pero solo uno de ellos sería el que perseguiría Blanco y Negro y Daniel Arrieta filtró cuál de los tres sería.

Según Arrieta, Colo Colo buscaría a la Joya en este mercado. | Foto: Photosport

¿El elegido? Carlos Palacios, quien hace un par de días declaró que le gustaría volver al Estadio Monumental: “Entiendo que es uno de los volantes ofensivos de salida que busca Colo Colo”, dijo el periodista.

En esa misma línea, el comunicador recalca que los tres nombres que busca el Cacique están con contrato vigente al otro lado de la Cordillera de los Andes: “Todos tienen contrato; Carlos Palacios con Boca, Valdés con Vélez y Cabral con Independiente”.

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¿Llega Carlos Palacios? Cabe mencionar que la ‘Joya’ está con contrato vigente con Boca Juniors hasta 2027 y desde Argentina corre fuerte el rumor que el jugador sólo sale de Boca mediante una venta, no un préstamo.

En síntesis

Carlos Palacios es el volante ofensivo prioritario que busca fichar Colo Colo.

El futbolista tiene contrato vigente con el club argentino Boca Juniors hasta 2027.

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