Chile vs. Ecuador Femenina: A qué hora juegan y dónde ver el partido por la Liga de Naciones

Chile tiene hoy un importante compromiso dentro de la Liga de Naciones ante Ecuador.

La Selección Chilena Femenina disputa hoy un importante compromiso dentro de lo que es la Liga de Naciones de la CONMEBOL, en donde el equipo de todos recibirá en casa a la Selección de Ecuador.

La escuadra comandada para Luis Mena llega con la obligación de sumar una victoria ante toda su gente ante Ecuador, pensando en capturar un cupo a los Playoffs de esta competecia.

Por otra parte, la escuadra de la ‘Tri’ también llega con cierta obligación de sumar un positivo resultado ante Chile para conseguir un cupo de clasificación al repechaje en este torneo.

Chile llega a este partido con el ánimo arriba tras lo que fue su victoria por 3-1 ante Uruguay en el Estadio Centenario, mientras que Ecuador también viene de un triunfo por la mínima como local ante Perú.

Chile disputa un duelo clave | Foto: Photosport

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Ecuador en la Liga de Naciones Femenina?

El partido entre Chile y Ecuador Femenino se disputará este viernes 5 de junio a partir de las 19:00 horas de Chile en el Estadio Nacional.

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¿Cómo y dónde ver el Chile vs. Ecuador en la Liga de Naciones Femenina?

El compromiso entre Chile y Ecuador será transmitido por Chilevisión en señal abierta, además lo podrás seguir de forma ONLINE por las plataformas digitales www.chilevision.cl y en el canal de Chilevisión por Youtube.