¿Beto Acosta o Fernando Zampedri? Sebastián Rozental enciende el debate en la UC: “Para mí…”

El recordado ex jugador de Universidad Católica elige entre el crack noventero de la UC y el Toro goleador que tienen los Cruzados.

Universidad Católica ha tenido grandes delanteros entre sus filas, donde actualmente Fernando Zampedri es amo y señor de los Cruzados, pero también ha habido otros que le pueden disputar el cetro de ‘el mejor’.

Ahí aparece Alberto ‘Beto’ Acosta, delantero argentino que en la década de los 90 marcó una diferencia impresionante en el fútbol chileno y que compartió camarín con el ex seleccionado nacional, Sebastián Rozental.

Zampedri es el goleador histórico de la UC. | Foto: Photosport

Es precisamente Rozental quien estuvo de invitado en ESPN Chile y lo hicieron elegir entre ambos jugadores: “Me gusta más el Beto Acosta, pero considero que Zampedri es un genio. Soy amigo del Beto, pero no tuve la suerte de jugar con Zampedri”, dijo.

En esa misma línea, complementa sus dichos diciendo que Acosta se lleva sus preferencias: “El Beto era mejor técnicamente; los controles. Zampedri es una bestia dentro del área”, agregó en sus palabras.

Más allá de las preferencias, es innegable que tanto Beto Acosta como el Toro Zampedri han sido grandes goleadores no solo de Universidad Católica, sino que también un aporte para el fútbol chileno por la calidad que han brindado.

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En síntesis

Sebastián Rozental prefirió al argentino Alberto Acosta sobre el goleador actual Fernando Zampedri.

El exfutbolista destacó la superioridad técnica y los controles de balón de Alberto Acosta.

Ambos delanteros son reconocidos como grandes goleadores históricos de la Universidad Católica.