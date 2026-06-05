El defensor recordó la hazaña de 1991, aunque aprovechó de repasar a la dirigencia por no darle la relevancia necesaria al gestor de aquella copa.

Este 5 de junio se cumplen 35 años de la jornada más gloriosa en la historia de Colo Colo. Un día como hoy, en 1991, el Cacique derrotó a Olimpia de Paraguay y se transformó en el único club chileno en conquistar la Copa Libertadores.

A más de tres décadas de aquella hazaña, uno de los integrantes de ese plantel histórico, Gabriel “Coca” Mendoza, recordó la gesta con sentimientos encontrados. El ex lateral albo reconoció que el paso del tiempo le genera nostalgia, aunque también lamentó que el aniversario no haya tenido una celebración acorde a la magnitud del logro.

En conversación con BOLAVIP, Mendoza aseguró que sigue sintiendo orgullo por formar parte del equipo que llevó a Colo Colo a la cima de América, aunque también dejó una crítica a la forma en que se conmemoró la fecha.

“Bueno, yo creo que más que pena es nostalgia, porque el tiempo pasa muy rápido, muy rápido. Nosotros nunca nos imaginamos que ningún equipo chileno más volviera a ganarla”, expresó.

Gabriel Mendoza critica los festejos por los 35 años de la Libertadores

El ex seleccionado nacional valoró el trabajo realizado por el Club Social y Deportivo Colo Colo para recordar la conquista, pero cuestionó la escasa participación de Blanco y Negro en las actividades.

“Teníamos que haber celebrado estos 35 años a lo grande en el Estadio Monumental. Si no es por el Club Social, que hizo una cena ahora, hubiera pasado como un año más desapercibido”, disparó.

Publicidad

Coca Mendoza se sincera a 35 años de la obtención de la Copa Libertadores.

Mendoza incluso lamentó que figuras históricas como Mirko Jozic no hayan recibido el reconocimiento que, a su juicio, merecen: “Quizás muchos de nosotros no vamos a estar para los 40 años. Tendrían que haber ido a buscar a Mirko y haberle puesto alfombra más que roja. Haber hecho una celebración como se merecían hace 35 años”, afirmó.

“Me sentí campeón cuando eliminamos a Boca”

Además de analizar el presente de la conmemoración, el Coca recordó algunos de los momentos más importantes de aquella campaña que terminó con la obtención de la Copa Libertadores.

Publicidad

El ex defensor confesó que guarda con especial cariño la camiseta número 15 que utilizó durante el torneo y que sigue conservando como uno de sus mayores tesoros. “Tengo la camiseta, que es lo más valioso. La tengo guardada y la voy cambiando de lugar. Es un recuerdo inolvidable”, contó.

Pero también sorprendió al revelar cuál fue el partido que realmente lo hizo sentir campeón. Contrario a lo que muchos podrían pensar, no fue la final ante Olimpia.

“Yo me sentí campeón cuando le ganamos a Boca un 28 de mayo de 1991. Para mí, la final fue Boca. Mis compañeros me dicen que no, que fue Olimpia, pero para mí fue Boca”, sentenció Mendoza, recordando la histórica semifinal que abrió el camino hacia la única Copa Libertadores conseguida por un club chileno.

Publicidad

DATOS CLAVE

Colo Colo conmemora este 5 de junio los 35 años de su Copa Libertadores.

El exfutbolista Gabriel Mendoza criticó a Blanco y Negro por la falta de celebraciones.

El exdefensor recordó con orgullo la histórica semifinal ganada a Boca Juniors en 1991.