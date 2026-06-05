Nicolás Córdova le pone tarea a este jugador de la Selección Chilena: “Esperemos que dé un salto”

El entrenador de 'La Roja', Nicolás Córdova no tuvo filtro alguno y le ponea tarea a este jugador.

La Selección Chilena se alista para lo que será su partido ante la Selección de Portugal en su primer duelo dentro de esta Fecha FIFA, el que sin duda será un importante apretón de manos para los dirigidos por Nicolás Córdova en su proceso.

En esta jornada, el estratega del equipo de todos conversó con la prensa previo a este compromiso, en la que remarcó la importancia de esta clase de partidos para los jugadores que forman parte de este proceso, el que puede ser clave para su crecimiento.

“Hoy la base fundamental del crecimiento en Chile no es tanto lo que logremos hacer como equipo, que si bien es importante, es que ellos (jugadores) crezcan como jugadores, porque no sabemos quien va estar en marzo, pero quien va estar en marzo necesita jugadores, no necesita un equipo formado”, parte señalando Córdova.

Siguiendo en aquello, el estratega nacional hace hincapié en que el crecimiento dentro de la Selección Chilena debe estar liderado por los jugadores que forman parte de este proceso, quienes deben elevar sus rendimientos para poder dar grandes saltos en su carrera, los que les permitan poder prepararse de una mejor forma.

“Necesita tener un grupo que se conozca, pero el equipo lo hará el técnico de turno y para eso necesitamos jugadores, hoy el crecimiento que necesitamos es casi personal de los jugadores”, declara.

Córdova y su mensaje a Osorio | Foto: Photosport

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Por este mismo tema, Córdova nombra el crecimiento de algunos de los jugadores que forman parte del plantel de la Selección Chilena, en la que sorprendió al nombrar a Darío Osorio, señalando sin tapujos en la que espera a que de un gran salto en su carrera en el próximo mercado, el que le permita seguir creciendo como futbolista.

“El año pasado Vicente (Pizarro) estaba en Colo Colo y hoy está en el fútbol argentino, jugando Copa Libertadores, Lucas (Cepeda) ya está en España, Darío (Osorio) esperemos que dé un salto”, apuntó.

Finalmente, Córdova deja en claro que para un renacer de la Selección Chilena es clave que los jugadores puedan dar grandes saltos en sus carreras, para aumentar su nivel de competencia, colocando como ejemplo lo que fueron los procesos victoriosos de ‘La Roja’.

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“Cuando estas cosas empiecen a ocurrir y más jugadores puedan salir al extranjero, esto se va a empezar a engrosar. Cuando estuvimos en la cresta de la ola, era porque tuvimos buenos técnicos, pero también porque los jugadores estaban donde estaban, no nos podemos olvidar de eso, casi el 100% jugaba en Europa y eso es otro roce“, cerró.

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