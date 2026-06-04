El fútbol chileno se nutre de sus acuerdos comerciales y ello bien lo saben los clubes que más público movilizan. Así quedó demostrado con Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.
Según detalló El Deportivo de La Tercera, los tres equipos más grandes del país fueron los que más se beneficiaron del contrato televisivo con TNT Sports en 2025. La diferencia es notable.
La escuadra que lidera la lista es Colo Colo. El conjunto de Macul percibió $5.690.237.000, cifra que superó a los $5.400.176.000 que alcanzó en la anterior campaña.
Tras ello, asoma Universidad de Chile con la no despreciable suma de $5.315.726.000. En el caso del cuadro azul, incrementó su ingreso en $270.970.000.
Y en el tercer puesto, se ubica Universidad Católica. El elenco de San Carlos de Apoquindo ganó $4.586.971.000, un poco mayor a los $4.353.149.000 que se le depositaron un año antes.
Colo Colo fue el club que más dinero percibió mediante el contrato con TNT Sports. (Imagen: Photosport)
El panorama en la Liga de Primera y Primera B
Según indicó el medio, el resto de las instituciones recibieron la misma cantidad: en la categoría de honor el monto fue de $3.561.583.000 y en el ascenso $1.506.942.000. El total a repartir fue de $86.004.588.000.
El ‘olvidado’ estadio del fútbol chileno que será remodelado para volver a Primera División
Los ingresos de cada club en 2025 (Liga de Primera)
- Audax Italiano: $3.561.583.000
- Cobresal: $3.561.583.000
- Colo Colo: $5.690.237.000
- Coquimbo Unido: $3.561.583.000
- Deportes Iquique: $3.561.583.000
- Deportes La Serena: $3.561.583.000
- Deportes Limache: $3.561.583.000
- Everton: $3.561.583.000
- Huachipato: $3.561.583.000
- Ñublense: $3.561.583.000
- O’Higgins: $3.561.583.000
- Palestino: $3.561.583.000
- Unión Española: $3.561.583.000
- Unión La Calera: $3.561.583.000
- Universidad Católica: $4.586.971.000
- Universidad de Chile: $5.315.726.000
Los ingresos de cada club en 2025 (Primera B)
- Cobreloa: $1.506.942.000
- Magallanes: $1.506.942.000
- Curicó Unido $1.506.942.000
- Universidad de Concepción: $1.506.942.000
- Deportes Antofagasta: $1.506.942.000
- Deportes Concepción: $1.506.942.000
- Deportes Copiapó: $1.506.942.000
- Deportes Recoleta: $1.506.942.000
- Deportes Santa Cruz: $1.506.942.000
- Deportes Temuco: $1.506.942.000
- Rangers de Talca: $1.506.942.000
- San Luis de Quillota: $1.506.942.000
- San Marcos de Arica: $1.506.942.000
- Santiago Morning: $1.506.942.000
- Santiago Wanderers: $1.506.942.000
- Unión San Felipe: $1.506.942.000