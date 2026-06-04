Los equipos más grandes del país fueron los que más se beneficiaron del contrato televisivo en la Liga de Primera.

El fútbol chileno se nutre de sus acuerdos comerciales y ello bien lo saben los clubes que más público movilizan. Así quedó demostrado con Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

Según detalló El Deportivo de La Tercera, los tres equipos más grandes del país fueron los que más se beneficiaron del contrato televisivo con TNT Sports en 2025. La diferencia es notable.

La escuadra que lidera la lista es Colo Colo. El conjunto de Macul percibió $5.690.237.000, cifra que superó a los $5.400.176.000 que alcanzó en la anterior campaña.

Tras ello, asoma Universidad de Chile con la no despreciable suma de $5.315.726.000. En el caso del cuadro azul, incrementó su ingreso en $270.970.000.

Y en el tercer puesto, se ubica Universidad Católica. El elenco de San Carlos de Apoquindo ganó $4.586.971.000, un poco mayor a los $4.353.149.000 que se le depositaron un año antes.

Colo Colo fue el club que más dinero percibió mediante el contrato con TNT Sports. (Imagen: Photosport)

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El panorama en la Liga de Primera y Primera B

Según indicó el medio, el resto de las instituciones recibieron la misma cantidad: en la categoría de honor el monto fue de $3.561.583.000 y en el ascenso $1.506.942.000. El total a repartir fue de $86.004.588.000.

Los ingresos de cada club en 2025 (Liga de Primera)

Audax Italiano : $3.561.583.000

: $3.561.583.000 Cobresal : $3.561.583.000

: $3.561.583.000 Colo Colo : $5.690.237.000

: $5.690.237.000 Coquimbo Unido : $3.561.583.000

: $3.561.583.000 Deportes Iquique : $3.561.583.000

: $3.561.583.000 Deportes La Serena : $3.561.583.000

: $3.561.583.000 Deportes Limache : $3.561.583.000

: $3.561.583.000 Everton : $3.561.583.000

: $3.561.583.000 Huachipato : $3.561.583.000

: $3.561.583.000 Ñublense : $3.561.583.000

: $3.561.583.000 O’Higgins : $3.561.583.000

: $3.561.583.000 Palestino : $3.561.583.000

: $3.561.583.000 Unión Española : $3.561.583.000

: $3.561.583.000 Unión La Calera : $3.561.583.000

: $3.561.583.000 Universidad Católica : $4.586.971.000

: $4.586.971.000 Universidad de Chile: $5.315.726.000

Los ingresos de cada club en 2025 (Primera B)

Cobreloa : $1.506.942.000

: $1.506.942.000 Magallanes : $1.506.942.000

: $1.506.942.000 Curicó Unido $1.506.942.000

$1.506.942.000 Universidad de Concepción : $1.506.942.000

: $1.506.942.000 Deportes Antofagasta : $1.506.942.000

: $1.506.942.000 Deportes Concepción : $1.506.942.000

: $1.506.942.000 Deportes Copiapó : $1.506.942.000

: $1.506.942.000 Deportes Recoleta : $1.506.942.000

: $1.506.942.000 Deportes Santa Cruz: $1.506.942.000

$1.506.942.000 Deportes Temuco : $1.506.942.000

: $1.506.942.000 Rangers de Talca : $1.506.942.000

: $1.506.942.000 San Luis de Quillota : $1.506.942.000

: $1.506.942.000 San Marcos de Arica : $1.506.942.000

: $1.506.942.000 Santiago Morning : $1.506.942.000

: $1.506.942.000 Santiago Wanderers : $1.506.942.000

: $1.506.942.000 Unión San Felipe: $1.506.942.000