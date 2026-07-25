Una repudiable acción se vivió en el partido entre Huachipato y Cobresal por la fecha 16 de la Liga de Primera 2026.

Un repudiable hecho ocurrió este sábado en el partido entre Huachipato y Cobresal por la fecha decimosexta fecha de la Liga de Primera 2026, duelo que terminó con un agónico empate 3-3 en Talcahuano.

Esto porque en los 86 minutos el árbitro Héctor Jona fue agredido por uno de los jugadores del equipo local, en medio de fuertes protestas.

El implicado es el atacante uruguayo Kevin Altez, quien le dio un cabezazo en la nariz al juez principal, cuando se estaban enfrascando en una discusión frente a frente.

Tras recibir el golpe, el colegiado no dudó en mostrarele la tarjeta roja al futbolista de 21 años, que estaba totalmente descontrolado.

Mientras que los compañeros de Altez le recriminaron de inmediato lo que había hecho, entre ellos el goleador argentino Lionel Altamirano, pues dejó a los acereros con un jugador menos cuando estaban en desventaja por 2-3.

El mismo Altamirano después logró igualar el marcador en los descuentos en una cancha muy embarrada, debido a las lluvias que han caído en la Región del Biobío.

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Mira el VIDEO a continuación:

El árbitro Jona encara a jugador de Huachipato Altez que lo agrede con un cabezazo en la nariz. Que linda vuelta del fútbol chileno pic.twitter.com/OQgECRbxkf — Escobillana (@escobillana) July 25, 2026

Ahora habrá que esperar el informe arbitral de Jona y lo que determine el Tribunal de Disciplina, pero el charrúa recibiría un fuerte castigo.

En el Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP las fechas de suspensión van desde los 20 a 30 partidos por agresión de hecho contra los árbitros.

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En síntesis