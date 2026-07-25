Tras Huachipato vs. Cobresal: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

La Liga de Primera 2026 está al rojo vivo y así quedó demostrado en el sur del país: Huachipato y Cobresal empataron 3-3 en un duelo de infarto. Repartieron puntos en Talcahuano.
Los goles del local fueron obra de Rafael Caroca (14′), Maximiliano Rodríguez (81′) y Lionel Altamirano (90+6′), mientras que en la visita anotaron Steffan Pino (49′), Julián Brea (56′) y Nicolás Vargas (70)’ en contra.
¿Cómo quedaron en la tabla de posiciones? Mientras Huachipato está en la sexta ubicación con 24 puntos, Cobresal se mantiene relegado al decimoquinto puesto con 14 unidades.
En la próxima fecha, el elenco siderúrgico se medirá contra Universidad de Chile (2 de agosto desde las 17:30 horas), mientras que el cuadro minero recibirá a Unión La Calera (1 de agosto a las 12:30 horas).
Huachipato empató vs. Cobresal en la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera
|Tabla de Posiciones
|#
|Equipo
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|1
|Colo Colo
|39
|16
|13
|0
|3
|+19
|2
|U. Católica
|26
|15
|8
|2
|5
|+15
|3
|U. de Chile
|24
|15
|6
|6
|3
|+7
|4
|Coquimbo
|24
|15
|7
|3
|5
|+4
|5
|Palestino
|24
|15
|7
|3
|5
|+2
|6
|Huachipato
|24
|16
|7
|3
|6
|+1
|7
|Everton
|22
|15
|6
|4
|5
|+4
|8
|Ñublense
|22
|15
|5
|7
|3
|-1
|9
|Limache
|21
|16
|6
|3
|7
|+5
|10
|O’Higgins
|20
|15
|6
|2
|7
|-3
|11
|U. de Concepción
|19
|15
|5
|4
|6
|-13
|12
|La Serena
|18
|15
|4
|6
|5
|-4
|13
|Audax Italiano
|16
|15
|4
|4
|7
|-3
|14
|Dep. Concepción
|14
|15
|4
|2
|9
|-9
|15
|Cobresal
|14
|16
|4
|2
|10
|-10
|16
|U. La Calera
|12
|15
|3
|3
|9
|-14