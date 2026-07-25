Tras Huachipato vs. Cobresal: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

El elenco siderúrgico luchó hasta el final y se quedó con un punto vital. Estuvo 3-1 abajo en el marcador en calidad de local.

La Liga de Primera 2026 está al rojo vivo y así quedó demostrado en el sur del país: Huachipato y Cobresal empataron 3-3 en un duelo de infarto. Repartieron puntos en Talcahuano.

Los goles del local fueron obra de Rafael Caroca (14′), Maximiliano Rodríguez (81′) y Lionel Altamirano (90+6′), mientras que en la visita anotaron Steffan Pino (49′), Julián Brea (56′) y Nicolás Vargas (70)’ en contra.

¿Cómo quedaron en la tabla de posiciones? Mientras Huachipato está en la sexta ubicación con 24 puntos, Cobresal se mantiene relegado al decimoquinto puesto con 14 unidades.

En la próxima fecha, el elenco siderúrgico se medirá contra Universidad de Chile (2 de agosto desde las 17:30 horas), mientras que el cuadro minero recibirá a Unión La Calera (1 de agosto a las 12:30 horas).

Huachipato empató vs. Cobresal en la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Tabla de Posiciones # Equipo PTS PJ G E P DG 1 Colo Colo 39 16 13 0 3 +19 2 U. Católica 26 15 8 2 5 +15 3 U. de Chile 24 15 6 6 3 +7 4 Coquimbo 24 15 7 3 5 +4 5 Palestino 24 15 7 3 5 +2 6 Huachipato 24 16 7 3 6 +1 7 Everton 22 15 6 4 5 +4 8 Ñublense 22 15 5 7 3 -1 9 Limache 21 16 6 3 7 +5 10 O’Higgins 20 15 6 2 7 -3 11 U. de Concepción 19 15 5 4 6 -13 12 La Serena 18 15 4 6 5 -4 13 Audax Italiano 16 15 4 4 7 -3 14 Dep. Concepción 14 15 4 2 9 -9 15 Cobresal 14 16 4 2 10 -10 16 U. La Calera 12 15 3 3 9 -14