El cuadro penquista logró sumar tres puntos de oro que le permiten salir, momentáneamente, del fondo de la tabla.

Deportes Concepción dio la sorpresa de la jornada y se hizo fuerte en el Ester Roa Rebolledo, donde venció por 2-0 a O’Higgins en un partido clave por la parte baja de la tabla. El León de Collao mostró carácter y eficacia en momentos determinantes, logrando un triunfo que puede marcar un punto de inflexión en su temporada.

El encuentro fue disputado y con pocas diferencias en gran parte del trámite, pero el quiebre llegó justo antes del descanso. A los 45 minutos, Joaquín “El Bati” Larrivey no falló desde el punto penal y abrió la cuenta, desatando la alegría de los hinchas locales que vieron cómo su equipo se iba en ventaja al entretiempo.

El “Bati” guió al Conce al triunfo en Collao.

En la segunda mitad, El Capo intentó reaccionar, pero careció de profundidad en los metros finales. Con el paso de los minutos, el cuadro penquista supo sostener la ventaja y golpear en el momento justo. Así, a los 75’, Mario Sandoval apareció para marcar el 2-0 definitivo, sentenciando un triunfo tan trabajado como valioso.

Con este resultado, Deportes Concepción no solo suma tres puntos de oro, sino que además confirma una mejora en esta segunda rueda, mostrando mayor solidez defensiva y logrando salir del fondo de la tabla.

Así quedan los equipos en la tabla

Gracias a esta victoria, Deportes Concepción sale del fondo de la tabla y alcanza las 17 unidades, escalando hasta el puesto 13, tomando aire en la lucha por salir de la zona baja.

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Por su parte, O’Higgins comienza a complicarse, ya que se queda con 20 puntos en el puesto 10, perdiendo terreno y quedando más cerca de los equipos que pelean en la parte baja que de los puestos de avanzada.