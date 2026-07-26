Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Liga de Primera

Tras Ñublense vs. Palestino: Así queda la tabla de la Liga de Primera 2026

Los dirigidos por J.J. Ribera se hicieron fuertes en casa y vencieron en un diluvio a los Árabes.

Los Diablos Rojos logran importante triunfo en casa ante Palestino.
© PhotosportLos Diablos Rojos logran importante triunfo en casa ante Palestino.

La Liga de Primera regresó marcada por la lluvia, pero también por un resultado que mueve la parte alta. Ñublense se hizo fuerte en Chillán y derrotó por 2-0 a Palestino, en un duelo clave entre rivales directos por puestos de clasificación a copas internacionales.

En un terreno pesado en el estadio Nelson Oyarzún, los Diablos Rojos supieron imponer condiciones. Sebastián Valencia abrió la cuenta a los 23’ con un cabezazo, mientras que Lucas Molina sentenció el partido a los 44’ con un potente zurdazo, cerrando una primera mitad perfecta para el local.

+ Seguinos en
Ver también

Nicolás Córdova da a conocer la nómina para microciclo preolímpico de La Roja￼￼￼￼

El segundo tiempo mostró a un Palestino más activo, intentando descontar, pero se encontró con una sólida actuación del portero Nicola Pérez, quien sostuvo el arco en cero y aseguró tres puntos fundamentales para los chillanejos.

Ñublense escala y Palestino pierde terreno en la tabla

Con este triunfo, Ñublense alcanza los 25 puntos y sube al tercer lugar, metiéndose de lleno en la pelea por clasificar a torneos internacionales. Eso sí, aún mira de lejos al líder Colo Colo, que domina con 39 unidades.

Ñublense suma tres puntos vitales en casa. (Foto: Photosport)

Ñublense suma tres puntos vitales en casa. (Foto: Photosport)

Por el lado de Palestino, la derrota duele doble. No solo deja escapar puntos ante un rival directo, sino que además se estanca en el séptimo lugar con 24 puntos, quedando momentáneamente fuera de la zona de copas.

Así, la tabla comienza a apretarse en la parte media-alta, con varios equipos peleando palmo a palmo por meterse en competencias internacionales en una Liga de Primera que volvió con todo.

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1Colo Colo16130332131939
2U. Católica1683538231527
3U. de Chile166731710725
4Ñublense166732019125
5Coquimbo157352218424
6Huachipato167362625124
7Palestino167362323024
8Everton156451915422
9Limache166373126521
10O’Higgins156271922-320
11La Serena164752428-419
12U. de Concepción155461326-1319
13Audax Italiano164571821-317
14Dep. Concepción154291423-914
15Cobresal1642102232-1014
16U. La Calera153391428-1412
Bastián Gómez
Bastián Gómez
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones