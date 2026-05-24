El piloto italiano de 19 años se quedó con el Gran Premio de Canadá junto al equipo Mercedes que ha ganado las cinco carreras de la temporada.

Este domingo se corrió el Gran Premio de Canadá, válido por la quinta fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, donde el ganador fue el joven piloto Kimi Antonelli de Mercedes.

El corredor de 19 años, que está en su segunda temporada en la máxima categoría del automovilismo, es el líder indiscutido del campeonato de pilotos (131 puntos), habiendo ganado las últimas cuatro carreras de forma consecutiva: China, Japón, Miami y Canadá.

En esta ocasión, se impuso a su compañero George Russell (88 pts.) que había largado en la ‘pole position’, donde tuvieron una dura batalla hasta la vuelta 30, cuando le falló el motor al británico y tuvo que abandonar.

Ahí le dejó el camino libre a Antonelli, quien no tuvo obstáculos hasta firmar el triunfo en la vuelta 68, demostrando una vez que el equipo alemán está invencible este 2026, pues ha ganado todas las carreras en lo que va de temporada.

En segundo lugar quedó el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari), que fue elegido el piloto del día, pues largó quinto y se subió al podio tras una lucha mano a mano con Max Verstappen (Red Bull Racing). Finalmente, el neerlandés quedó tercero.

Por el lado del británico, este fue su mejor resultado con la escudería italiana, ya que anteriormente había logrado un tercer puesto en el Gran Premio de China.

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Oh Canada, you were superb! 😎



Here are our points finishers in Canada 📈👇#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/fh0gq5vi8w — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

¿Cuándo es la siguiente carrera en la Fórmula 1?

La siguiente carrera será el tradicional Gran Premio de Mónaco, que está programado para el domingo 7 de junio a las 09:00 horas de Chile.

En síntesis

Kimi Antonelli ganó su cuarta carrera consecutiva en F1 y suma 131 puntos.

ganó su cuarta carrera consecutiva en F1 y suma 131 puntos. Lewis Hamilton logró el segundo lugar para Ferrari tras arrancar en quinto puesto.

logró el segundo lugar para Ferrari tras arrancar en quinto puesto. 7 de junio se correrá la próxima fecha en el GP de Mónaco.