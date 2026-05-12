Fue la propia luchadora nacional quien acusó y denunció a su expareja por intento de femicidio.

Remezón total en el mundo de la lucha libre. Este martes se conoció la condena contra Rogelio Reyes, conocido en el circuito profesional como “Cuatrero”, tras ser hallado culpable por violencia familiar y tentativa de femicidio en contra de la luchadora chilena Stephanie Vaquer.

Según detalló Infobae, la justicia de la Ciudad de México dictó una pena de 12 años y 8 meses de prisión para el integrante de la histórica dinastía de “Los Hermanos Dínamita”, luego de la denuncia presentada por la actual estrella femenina de WWE.

La resolución también establece que Reyes podría optar a beneficios legales una vez cumplida la mitad de la condena. Además, se le descontarán dos años correspondientes al período que permaneció en prisión preventiva entre 2023 y 2025.

Stephanie Vaquer, quien desarrolló gran parte de su carrera en México antes de convertirse en campeona mundial de WWE, denunció los hechos tras una agresión ocurrida el 2 de marzo de 2023 en un departamento ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en CDMX.

La agresión que denunció Stephanie Vaquer

De acuerdo a los antecedentes entregados por el citado medio, Rogelio Reyes intentó golpear a la luchadora chilena durante una discusión y posteriormente la empujó contra una pared.

Expareja de Stephanie Vaquer, conocido en el mundo del wrestling como El Cuatrero, pasará más de una década en prisión por intento de femicidio contra “La Primera”.

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La agresión provocó lesiones en el cuello de Stephanie Vaquer, situación que derivó en una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el inicio del proceso judicial que terminó con la condena del luchador.

El caso generó amplio impacto en el ambiente de la lucha libre mexicana, considerando la popularidad de ambos deportistas y la relevancia que ha ganado Stephanie Vaquer en los últimos años dentro de la escena internacional.

DATOS CLAVE

El luchador Cuatrero recibió una condena de 12 años y 8 meses de prisión.

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La chilena Stephanie Vaquer denunció la agresión ocurrida el 2 de marzo de 2023.