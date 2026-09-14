Las redes sociales de La Roja confirmaron que el elenco de Nicolás Córdova enfrentará en dos amistosos a Colombia.

Mientras Nicolás Córdova afina detalles para emprender rumbo a Norteamérica donde La Roja enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México en la doble fecha FIFA de septiembre y octubre, las redes oficiales de la Selección Chilena confirmaron dos nuevos amistosos para noviembre.

El ‘Equipo de Todos’ dio a conocer que enfrentará a Colombia en dos amistosos: uno se jugará en tierras cafetaleras, mientras que el otro se disputará en el Estadio Nacional de Santiago.

El primer enfrentamiento ante el combinado que llegó hasta octavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo el día viernes 13 de noviembre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

La revancha se jugará cuatro días después, es decir el día martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. Será el primer amistoso de La Roja adulta en tierras chilenas desde 2025.

“Como parte de la Fecha FIFA de noviembre, nos mediremos en doble instancia ante Colombia”, apuntaron las redes sociales de la Selección Chilena.

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¿Cuándo juega Chile?

El primer amistoso de la Selección Chilena será ante Canadá, el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas en el BMO Field de Toronto. Luego, el equipo dirigido por Nicolás Córdova viajará a Estados Unidos para enfrentar al combinado local el martes 29 de septiembre, desde las 21:00 horas, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.

El último compromiso de esta serie de amistosos será frente a México, nuevamente en Estados Unidos. El duelo está programado para el martes 6 de octubre, a partir de las 22:30 horas de nuestro país, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.